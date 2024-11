Awards des arts et de la culture du Royaume d’Eswatini (Incwala) : Le Burkina Faso à l’honneur pour cette édition

Le 14 décembre, ont lieu les Awards des arts et de la culture du Royaume d’Eswatini (Incwala). En amont de cet évènement, les grandes articulations ont été déballées lors d’un point de presse, le jeudi 14 novembre 2024, à Ouagadougou.

Chaque deux ans précisément dans le mois de décembre, le royaume d’Eswatini commémore les Awards des arts et de la culture. Cette cérémonie ancestrale se tient pendant six jours, célébrant la fin des récoltes. Au-delà de son aspect agricole, l’Incwala est un moment fort de cohésion nationale, où les Swazis réaffirment leur identité culturelle à travers des chants et des danses traditionnels empreints de spiritualité.

« Il a lieu chaque décembre et est traditionnellement perçu comme une fête agricole, une fête de moisson, bien qu’il célèbre plus largement le renouveau et la cohésion nationale », a expliqué El Hadj Ousseni Banao, co-organisateur de la journée culturelle d’Eswatini.

Les Awards des Arts et de la Culture du royaume d’Eswatini, initialement prévus pour le 14 décembre 2024, franchissent une nouvelle étape en accueillant pour la première fois un pays invité d’honneur. Le choix s’est porté sur le Burkina Faso, pays avec lequel l’Eswatini partage de profondes racines culturelles.

Cette collaboration inédite promet de riches échanges artistiques et permettra au public de découvrir la diversité des expressions culturelles de ces deux nations. A Ousseni Banao de revenir sur les raisons qui ont prévalu au choix du Burkina Faso comme pays invité d’honneur.

« Le Burkina Faso n’a pas été choisi de façon préméditée. C’est un fait du hasard et de la volonté de Dieu… En tant que Burkinabè de la diaspora, j’ai le devoir de faire découvrir mon pays des richesses culturelles que j’ai acquises à l’étranger », a-t-il dit.

Nombreuses sont les catégories prises en compte pour ces journées culturelles, à entendre les organisateurs. L’art culinaire, l’architecture traditionnelle, la musique, la danse, et l’art vestimentaire.

