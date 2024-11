Malawi # Burkina Faso (3-0) : « On a fauté. Je présente mes excuses » (Issoufou Dayo)

publicite

Les Etalons terminent les éliminatoires de la CAN 2025 sur une mauvaise note : une lourde défaite (3-0) face au Malawi à l’occasion de la dernière journée. Le capitaine Issoufou Dayo, en l’absence de Bertrand Traoré, reconnait une faute de l’équipe.

C’est la tête basse, les mines froissées que Issoufou Dayo et ses coéquipiers ont quitté le stade après la lourde défaite (3-0) face au Malawi. Concernant ce match, Issoufou Dayo n’a pas les mots pour sa défense.

« On n’a pas d’excuse. On était venu ici pour gagner le match, on n’a pas pu le gagner. On ne va pas dire qu’il y avait beaucoup d’absences. Les joueurs qui étaient là sont de très bons joueurs.

On va se remettre en cause pour travailler et revenir plus forts. On a bien débuté le match. A la 35e, il y avait un peu de fatigue. On ne va pas parler de fatigue. C’était compliqué vers la fin on était mené 3-0. On a fauté. Franchement. Les mots me manquent. Je présente mes excuses », reconnait Issoufou Dayo. Cette défaite contraste avec la victoire (3-1) lors du match aller disputé à Bamako.

