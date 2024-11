Ouagadougou : Un réseau international de vente en ligne de produits d’avortement démantelé par la Police Nationale

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans le cadre de leurs missions de lutte contre la criminalité urbaine et la protection de la santé publique, le Commissariat Central de Police de la ville de Ouagadougou (CCPO) et le Service Régional de la Police Judiciaire (SRPJ) du Centre ont mis fin aux activités illicites d’un réseau international de vente en ligne de produits d’avortement. Le réseau était constitué de personnels de santé, de transporteurs qui acheminaient les produits depuis un pays voisin, et des distributeurs.

La suite après cette publicité

Relativement à son mode opératoire, le réseau, dont les membres opéraient sur l’ensemble du territoire national, proposait ses prestations, notamment la vente de substances provoquant des interruptions volontaires de grossesse sur les réseaux sociaux, particulièrement via sa page Facebook dénommée AVORTEMENT SANS RISQUE. Les personnes intéressées effectuaient les paiements par monnaie électronique et se faisaient livrer le produit sous plis fermés par des services de livraison.

Grâce à la collaboration des populations, les enquêteurs ont réussi à appréhender trois membres actifs du réseau et saisir une importante quantité de produits abortifs.

La Police Nationale réitère ses remerciements aux citoyens grâce à qui ce résultat a été atteint. Elle les exhorte par ailleurs à toujours demeurer vigilants et à continuer de dénoncer les cas suspects aux forces de sécurité via les numéros verts mis à leur disposition que sont les 17, 16 et 1010.

Source : Police Nationale

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite