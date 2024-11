Ouagadougou : Trois présumés malfrats mis aux arrêts par la Police Nationale

publicite

Deux pistolets automatiques, des minutions, une arme blanche, des engins à deux roues, des appareils photos et des téléphones portables sont, entre autres, objets saisis aux mains d’un gang qui perturbait la quiétude des populations de la ville de Ouagadougou, notamment celles des quartiers Nagrin, Ouaga 2000, Rimkiéta, Wayalghin, Zongo et des localités environnantes comme Saaba et Ziniaré. Les membres de ce réseau, en majorité des repris de justice, s’adonnaient à des activités illicites telles que des cambriolages et des vols et agressions à main armée.

Pour ce qui est du mode opératoire, les membres de cette bande procédaient à l’identification de certains lieux comme les auberges, les domiciles des personnes nanties, les boutiques Orange Money et les autres lieux de commerce dans la ville de Ouagadougou et dans les localités environnantes suscitées. Ils évoluaient en binôme à visages cagoulés ou découverts, sur des engins à deux roues. Ils faisaient irruption dans les lieux préalablement ciblés où, à l’aide de leurs armes, ils tenaient en respect leurs victimes et les dépossédaient de leurs biens trouvés en leur possession.

A l’issue de leurs forfaits, les motos et les autres biens volés, notamment les téléphones portables, étaient écoulés à travers plusieurs canaux de receleurs dans la ville de Ouagadougou et à l’étranger dans certains pays voisins.

Il est à noter que le gang qui a, à son actif plusieurs cas de vols et agressions à main armée est réputé être très dangereux car ses membres n’hésitaient pas à faire usage de leurs armes en cas de résistance de leurs victimes.

Grâce à la collaboration des populations, les enquêteurs du Commissariat de Police de l’Arrondissement n°08 de la ville de Ouagadougou ont pu appréhender trois (03) membres du groupe.

La Police Nationale remercie tous les citoyens qui ont contribué à l’atteinte de ce résultat. Par ailleurs, elle exhorte les populations à la vigilance autour d’elles et à toujours poursuivre la dynamique de la dénonciation des cas suspects aux numéros verts que sont les 17, 16 et 1010.

Source : Police Nationale

