Burkina Faso : L’Office National d’Identification (ONI) a lancé une opération spéciale de délivrance de la CNIB au profit des Forces combattantes    

Ce vendredi 29 novembre 2024 au 61e Régiment d’Infanterie Commando de Tenkodogo, l’Office National d’Identification (ONI) a lancé une opération spéciale de délivrance de la CNIB au profit des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP).

L’Office National d’Identification (ONI) rapproche ses services des forces combattantes qui sont au cœur de la lutte pour la reconquête du territoire. De ce fait, durant tout le mois de décembre, l’institution déploie ses agents auprès des unités combattantes afin de leurs délivrer la Carte Nationale d’Identité (CNIB) sur place et dans un délai très réduit.

« Nous savons que vous êtes souvent sur le terrain, loin des centres d’enrôlement, et nous voulons vous offrir une solution pratique et accessible pour vous permettre de remplir vos obligations administratives sans que vos missions essentielles en soient entravées. Il est donc de notre devoir de vous apporter tout le soutien nécessaire. C’est dans ce cadre que cette opération a été mise en place pour faciliter l’obtention de la CNIB », a adressé, Arzouma Daouda Parfait Louré, Directeur général de L’Office National d’Identification (ONI), aux Fantassins du 61e RIC qui a accueilli le lancement officiel de l’opération.

L’objectif de cette opération poursuit-il, est de permettre aux FDS et aux VDP d’obtenir leur carte nationale d’identité burkinabè (CNIB) afin qu’ils puissent accomplir leurs formalités administratives, accéder aux différents services sociaux de base et jouir pleinement de leurs droits citoyens. Puisque la CNIB n’est pas un simple document, mais la clé d’accès aux services essentiels de la vie quotidienne, tels que l’éducation, la santé, et bien plus encore.

À travers cette opération, l’ONI réaffirme sa solidarité avec les forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires, qui contribuent de manière déterminante à la stabilité et à la sécurité du Burkina Faso. D’ailleurs, l’initiative témoigne également de l’engagement de l’ONI à se rapprocher des citoyens, à répondre aux besoins des populations vulnérables et à soutenir ceux qui œuvrent pour le bien-être de la nation, en simplifiant les démarches de délivrance de la CNIB.

Pour le Capitaine Ibrahima Yougbaré, représentant, le Chef de Corps du 61e RIC, c’est une vision éclairé pour l’ONI de se rapprocher des Forces combattantes afin de faciliter l’acquisition du document d’identité. « Vu que les gens sont très engagés sur les théâtres d’opérations, souvent ils manquent de temps pour aller vers le personnel de l’office pour l’identification. Donc, nous trouvons louable de se déplacer vers nous et que notre garnison soit la première à accueillir le lancement officiel de l’opération », a-t-il fait entendre.

Akim KY

Burkina 24

