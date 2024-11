Séjour du Chef de l’Etat dans les Hauts-Bassins : Les autorités administratives et militaires réaffirment leur engagement

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a reçu en audience, ce vendredi 29 novembre 2024 à Bobo-Dioulasso, respectivement les autorités administratives et les autorités militaires de la région des Hauts-Bassins.

La suite après cette publicité

Ce sont les autorités administratives de la région des Hauts-Bassins qui ont été les premières à être reçues par le Président du Faso. Pour le gouverneur, Mariama KONATE, la délégation est venue souhaiter au Chef de l’Etat, la bienvenue dans la région des Hauts-Bassins.

« Au cours de cette audience, nous avons fait le point de l’exécution des orientations que nous avions reçues et nous avons également reçu d’autres instructions dans le cadre de l’exécution de nos missions », a déclaré le gouverneur de la région des Hauts-Bassins.

D’autres sujets ont été abordés avec le Chef de l’Etat notamment ceux liés à la réalisation d’infrastructures socioéconomiques, à la question de la salubrité dans les communes et au contrôle des prix des produits de grande consommation.

« Nous avons réaffirmé notre plein engagement à accompagner et à exécuter toutes les instructions du Chef de l’Etat avec beaucoup d’engagement et de disponibilité », a indiqué Mariama KONATE.

A la suite des autorités administratives, le Président du Faso a reçu les autorités militaires et paramilitaires de la région des Hauts-Bassins.



Selon le commandant d’arme de la place de Bobo-Dioulasso, le Chef de bataillon Lassané PORGO, commandant de la deuxième région militaire, il s’est agi surtout de présenter au Chef de l’Etat « la situation sécuritaire dans notre zone, les actions que nous avons pu mener avec son appui, et les actions futures qui doivent être menées dans le cadre de la sécurisation de notre zone d’intervention ».

L’ensemble de la hiérarchie des Forces de défense et de sécurité de la région a été très attentif aux instructions du Chef suprême des Forces armées nationales et s’est engagé à poursuivre, ensemble, la lutte pour la libération de leur zone d’intervention, selon le Chef de bataillon, Lassané PORGO.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite