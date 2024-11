Scouting tournament football du Nigeria : Une participation burkinabè prometteuse

publicite

L’Avenir football club (ASA-FC) a représenté le Burkina Faso au scouting tournament football au Nigeria sous la conduite de l’ancien footballeur burkinabè Clovis Kambou. L’équipe est rentrée à Ouagadougou avec plusieurs promesses.

Le Nigeria a récemment accueilli le PMG Scouting Tournament Football, un événement où le Burkina Faso était fièrement représenté par l’Association Sportive de l’Avenir Football Club (ASA-FC). Bien qu’elle n’ait enregistré aucune victoire, l’équipe a su tirer son épingle du jeu.

Lors de leurs quatre rencontres, les jeunes de l’ASA ont décroché trois matchs nuls contre Real Sapphire (0-0), Beyond Limited (1-1) et Central Academy (0-0), concédant une défaite face à Sport FC (3-0). Parmi les 30 équipes engagées, l’ASA-FC était la seule venue d’un autre pays, une distinction qui n’est pas passée inaperçue.

« Nos représentants se sont très bien comportés et ont fait honneur à notre pays », s’est réjoui Clovis Kambou, l’initiateur de cette participation burkinabè. « Je suis fier d’eux. L’organisateur m’a même adressé sa satisfaction d’avoir une équipe comme celle du Burkina par rapport à l’attitude exemplaire tenue durant le tournoi. »

Des jeunes qui attirent l’attention

L’ancien international burkinabè a également révélé que cinq joueurs ont particulièrement retenu l’attention des recruteurs. Parmi eux, deux attaquants et trois défenseurs. « Deux sont particulièrement plébiscités. Je travaille en ce moment pour régler le facteur administratif afin que tout soit réglé rapidement et que ces deux joueurs puissent venir confirmer le premier acte », a-t-il confié.

Initialement, l’équipe SC Majestic devait représenter le Burkina Faso, mais l’indisponibilité des joueurs répondant aux critères d’âge a conduit Clovis Kambou à se tourner vers l’ASA-FC. « Je l’ai fait, car je souhaite vraiment que le logiciel d’intérêt individuel dans notre football change en logiciel d’intérêt collectif », a-t-il expliqué.

Un engagement pour le futur

Cet esprit collectif anime également les projets de Clovis Kambou et de ses collaborateurs. Ils entendent unir leurs forces pour garantir le succès de la quatrième édition du Talent Youth Max, un programme lancé par l’ASA, et souhaitent lui donner une envergure nationale et internationale.

L’ancien joueur du Santos FC de Ouagadougou va plus loin, avec une ambition claire : organiser des championnats structurés pour les catégories U12, U15, U18 et U20. « Cela permettra d’assurer un meilleur suivi des jeunes footballeurs burkinabè et de renforcer les équipes seniors pour un championnat national plus compétitif », a-t-il argumenté, tout en citant : « Comme disait quelqu’un, la pierre la plus solide d’un édifice est la plus basse de la fondation. »

Enfin, il a lancé un appel vibrant à l’unité nationale, le principe qui le guide dans ses actions en faveur du football burkinabè. Pour lui, c’est l’une des clés qui permettra au football burkinabè de se développer. « Pour qu’ensemble, nous allions chercher la Coupe d’Afrique des Nations et une participation à la Coupe du Monde pour la postérité de ces compétitions », souhaite Kambou.

Ainsi, malgré l’absence de victoire, l’ASA-FC repart de ce tournoi avec des perspectives prometteuses pour les jeunes talents burkinabè et le football national.

