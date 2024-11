Ouagadougou : 38 militaires du Burkina Faso et de dix pays africains en fin de formation à l’ISLO

publicite

En fin de stage, la 23e promotion des officiers de maintenance des corps de troupe (OMCT) et la 6e promotion du cours d’application de chef de section du matériel (CACSMAT) de l’Institut supérieur de logistique de Ouagadougou (ISLO) ont reçu leurs parchemins et leurs insignes, ce vendredi 29 novembre 2024 .

L’effectif total des deux promotions s’élève à 38 stagiaires dont 13 du Burkina Faso et les 25 autres du Mali, du Cameroun, du Tchad, du Sénégal, du Togo, du Congo-Brazza, du Niger, de la Centrafrique et de la Guinée.

Le stage du cours d’application de chef de section du matériel a pour objectif de former des officiers sortant des écoles de formation initiale au management à la prise de décision et de faire acquérir des connaissances tactiques et techniques dans le domaine de la maintenance afin de leur permettre d’exercer la fonction de chef de section.

Quant au stage d’officiers de maintenance des corps de troupe, il a pour but d’outiller des officiers subalternes des connaissances techniques dans la gestion du matériel et de la maîtrise des coûts de fonctionnement en vue d’assumer les fonctions d’adjoint au chef de bureau de maintenance logistique d’une formation en temps de paix comme en temps de crise.

Le capitaine Amadou Abdou du Niger, délégué des deux promotions a affirmé que ce stage leur a permis d’acquérir des connaissances inhérentes à la fonction de maintenance et font partis désormais des acteurs de la chaîne logistique de leurs différentes armées.

Il a, par ailleurs, rappelé à ses camarades que les connaissances acquises à l’Institut supérieur de logistique de Ouagadougou (ISLO) n’auront de sens que lorsqu’elles contribueront à améliorer les capacités opérationnelles de leurs armées respectives.

Le directeur général de l’ISLO, le colonel Bié Jean-Michel Fayama a confié qu’en plus des modules théoriques et pratiques, les stagiaires ont également eu droit à des modules spécifiques comme l’instruction sur le tir de combat, la sécurité incendie, le secourisme, le guidage des hélicoptères et des visites d’études.

«Les niveaux acquis ont été jugés bon. Au bilan, tous les stagiaires sont jugés aptes à recevoir leurs diplômes et insignes, et à occuper les fonctions de chef de section de réparation mobilité pour le CACSMAT ( cours d’application de chef de section du matériel) d’une part, et pour les officiers de maintenance des corps de troupe à organiser la maintenance des équipements de l’armement et des moyens roulant au sein de leurs corps de troupe », a-t-il fait savoir.

S’adressant aux stagiaires, le directeur général de l’ISLO leur a dit que les connaissances techniques et théoriques ne sont pas d’une grande utilité sans leur mise à l’œuvre. «Vous êtes, désormais tous d’une manière ou d’une autre, responsables de la maintenance. La maintenance, un mot essentiel, car sans entretien et réparation, tout matériel est perdu d’avance », a-t-il soutenu.

Le colonel-major à la retraite Dibana Zerbo, parrain des deux promotions à prodigué des conseils à ses filleuls. « Cela a été pour moi, un sacerdoce durant mes 42 ans de carrière dont 30 consacrés au matériel des armées de mon pays. Quels que soient les postes que vous occuperez, vous serez appelés à être des conseillers du commandement pour résoudre des problèmes techniques et pourquoi pas opérationnels (…). Soyez donc de bons conseillers de vos chefs», a-t-il conseillé.

Aussi, a-t-il invité ses filleuls à être inventifs et créateurs de solutions aux problèmes techniques qu’ils rencontreront. «Vous devez être compétents par votre savoir, votre savoir-faire et être disponibles dans votre domaine car vous serez sollicité tous les jours surtout à l’ère de la mondialisation et des nouvelles technologies de l’information et de la communication », a-t-il conclu.

