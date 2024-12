8ème édition du Maracana Énergie Wend-konta à Ouagadougou : Santos FC s’adjuge la couronne

publicite

La grande finale du tournoi Maracana Énergie Wend-konta a battu son plein le samedi 30 novembre 2024 à Ouagadougou. Plus de 46 équipes étaient inscrites au départ de ce rendez-vous. A l’arrivée en finale, c’est Santos FC et Wend Songda FC qui se sont affrontées. Après un match digne d’une finale, c’est Santos FC qui s’est adjugée le trophée de la 8ème édition de cette compétition aux séances fatidiques des tirs aux buts (2-1).

Selon le promoteur de ce tournoi, Daouda Congo, l’idée derrière cette organisation c’est de rassembler les fils de la localité pour parler de bonne manière à travers le sport. « On a pris l’initiative de cette compétition pour l’éducation de nos enfants. On a trouvé que les enfants ne respectent plus leurs aînés. Donc on a jugé nécessaire d’appeler les chefs coutumiers, nos vieux et nos vielles pour qu’on puisse nous rassembler et évoquer la question», a-t-il dit.

Au regard de l’engouement autour de l’initiative depuis sa création c’est un promoteur «satisfait» qui est ressorti de cette 8ème édition. « Les enfants écoutent ce qui est dit. On voit aussi que chaque année il y a de l’engouement. Les gens viennent et respectent les thèmes que nous abordons. En tout cas on est vraiment satisfait», a reconnu Daouda Congo.

Le Sougre Naaba Sigri a été désigné comme parrain de cette édition. Il a dit accepter accompagner l’initiative car «cette question d’inculquer ces valeurs endogènes à la jeunesse burkinabè est une nécessité». « Nous sommes très contents de cette initiative. Regardez tout ce monde. Tout ce que je vais demander aux leaders c’est de vraiment prioriser l’éducation de nos enfants. Ce pays est à nous tous si on gâte quelque chose, c’est encore nous qui allons le reconstruire», a-t-il affirmé.

Santos FC a reçu un ballon, un jeu de maillots, la médaille d’or, une enveloppe de 85 000 F CFA et le trophée. Le finaliste malheureux, Wend Songda FC s’en est sorti avec 60 000 F CFA, un jeu de maillots et un ballon.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

