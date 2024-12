Le film « Angèle », du réalisateur burkinabè Oumar Dagnon, entre drame et humour

publicite

Le réalisateur burkinabè Oumar Dagnon, vient de sortir son nouveau long métrage « Angèle ». Il s’agit d’une fiction dont l’avant-première et a eu lieu le samedi 30 novembre 2024 au Ciné Burkina.



Dans ce nouveau film, Oumar Dagnon raconte l’histoire d’Angèle, une jeune villageoise et orpheline qui manque de moyens pour soigner sa maman malade. La jeune fille prend alors la décision d’aller en ville pour trouver du travail pour assurer les soins de sa maman.

Cependant, Angèle ignore tout des réalités souvent impitoyables de la vie urbaine. A première vue, le récit semble classique, rappelant les tragédies déjà explorées dans de nombreux films ou romans. Mais le scénario du film écrit par Fati Ouédraogo, surprend par son dénouement.

Entre mélancolie et humour, ce long métrage se situe entre une atmosphère villageoise et citadine. Oumar Dagnon propose une œuvre qui allie légèreté, drame et une touche romantique. Tout cela est empreint de quelques stéréotypes sur la vie au village (commérages, traditions) et en ville (‘l’individualisme, la prostitution, etc.).

Pas que la lutte d’une jeune fille

Au-delà d’une simple histoire d’amour ou du combat d’une fille pour sauver sa mère, Angèle aborde des thèmes plus profonds. Il insiste sur l’insatiabilité de certains individus, toujours prêts à avoir plus que ce qu’ils possèdent déjà. Comme si les deux scénaristes partageaient la conviction selon laquelle le karma finit toujours par rattacher sur nos mauvais choix.

Cependant, le film Angèle met en lumière une jeune génération de talents. Certains acteurs, à leur première apparition à l’écran, révèlent un potentiel prometteur sous la direction d’Oumar Dagnon. Ce souffle de jeunesse est encadré par la présence de figures emblématiques comme Issa Kadyogo et Gustave Sorgho.

Ce dernier, dans le rôle d’un fou, insuffle une force philosophique à travers quelques fois des rhétoriques à réfléchir. Cependant, l’avant-première du film a laissé paraitre quelques problèmes de lumière et de son qui rendent le film difficile à suivre.

Des soucis techniques, a rassuré l’équipe technique du réalisateur des films « La folie du millionnaire » et « A bout de souffle ».

