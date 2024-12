Burkina Faso : 287 agents du ministère de l’économie décorés pour leur dévouement

publicite

Lors d’une cérémonie solennelle organisée le 13 décembre 2024 à Ouagadougou, le ministère de l’Économie et des Finances a rendu hommage à 287 de ses agents, ainsi qu’à des partenaires, pour leur contribution exceptionnelle au développement du pays. Ces hommes et femmes, décorés dans différents ordres, ont été salués pour leur professionnalisme, leur dévouement et leur sens élevé du service public.

Le ministère de l’Économie et des Finances a une nouvelle fois mis à l’honneur ses agents les plus méritants. Lors d’une cérémonie riche en émotions, 287 personnes ont été décorées pour leur engagement sans faille au service de l’État.

Parmi les récipiendaires, on compte 38 décorés dans l’Ordre de l’Étalon, 67 dans l’Ordre du Mérite burkinabè, 147 dans l’Ordre du Mérite de l’Économie et des Finances et 35 à la Médaille d’honneur des douanes.

Le ministre, ministre de l’économie des finances et de la prospective, Aboubakar Nakanabo, a souligné l’importance de reconnaître et de valoriser le travail de ces agents qui, au quotidien, œuvrent pour la stabilité économique du Burkina Faso. Il a rappelé que leur engagement est essentiel pour la réalisation des ambitions du pays et pour améliorer le bien-être des populations.

Les récipiendaires, visiblement émus, ont exprimé leur gratitude pour cette distinction qui vient couronner leurs efforts. Ils ont également souligné l’importance de continuer à travailler ensemble pour relever les défis économiques auxquels le pays est confronté.

Jean Bosco Bazié, président exécutif de Eau vive internationale, décoré dans l’Ordre de l’Étalon, a déclaré : « Cette décoration est une reconnaissance du travail accompli par nos équipes pour améliorer l’accès à l’eau potable au Burkina Faso. C’est une source de motivation pour poursuivre nos actions en faveur des populations les plus vulnérables. »

Cette cérémonie a été l’occasion de célébrer l’excellence et de renforcer le sentiment d’appartenance à une communauté qui partage les mêmes valeurs. Les récipiendaires sont désormais appelés à être des modèles pour leurs collègues et à continuer à servir leur pays avec dévouement.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

