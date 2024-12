L’Alliance des Jeunes pour la Paix et le Développement au Burkina Faso veut rapprocher davantage ses membres

publicite

L’Alliance des Jeunes pour la Paix et le Développement au Burkina Faso (AJPD-BF) s’est dotée d’une application ce samedi 21 décembre 2024 pour mieux communiquer entre ses membres du Burkina Faso et de la diaspora. Cet outils, digital dénommée « Espace AJPD-BF » entend porter l’innovation numérique au cœur du fonctionnement de l’alliance en perspective.

L’Alliance des Jeunes pour la Paix et le Développement au Burkina Faso (AJPD-BF) , est une association de jeunes Burkinabè et de la diaspora qui entend œuvrer à redonner le sourire à l’ensemble des Burkinabè a travers la sécurité alimentaire, la création d’emplois et bien d’autres secteurs. Dans la poursuite de cette ambition l’alliance a mis en place une solution digitale afin de mieux communiquer avec ses membres. Cette solution a été lancée ce samedi 21 décembre 2024 à Ouagadougou.

Concrètement, l’objectif de cette solution est de simplifier l’accès aux informations aux membres afin de renforcer la communication interne de l’association. Selon Tiba Kassamse Ouédraogo, représentant du président de l’association, l’idée c’est de créer une passerelle, un espace de connexion entre les membres ici au Burkina Faso et ceux de la diaspora, en gros, un pont pour renforcer les liens de la solidarité au sein de la structure.

« Cette application est la vôtre. Elle est le reflet de nos idées, de nos ambitions et de notre détermination à façonner un avenir meilleur. Imaginez pouvoir accéder à des ressources essentielles, participer à nos initiatives, échanger avec des membres de notre alliance, tout cela à portée de main. C’est la promesse que nous vous faisons aujourd’hui !», a dit Tiba Kassamse Ouédraogo.

Plus loin, Dramane Ouédraogo, 1er responsable du département de la digitalisation et du développement numérique de l’association a souligné l’importance de cette application parlant de son aspect technique. « Je vois encore plus le côté technique, parce que pour moi, c’est plus un moyen qui permet de mettre en évidence les compétences des Burkinabè.

Je pense que le Burkina Faso a des compétences à faire valoir. Sa conception a permit également aux étudiants qui sont du département de pouvoir avoir de l’expérience, de nouvelles compétences. C’est ça mon coup de cœur dans la réalisation de cet application», a-t-il précisé.

L’AJPD-BF est une faîtière qui se veut à but non lucratif, composée d’élèves, d’étudiants et de professionnels vivant au Burkina Faso ainsi que dans la diaspora. L’organisation compte désormais 686 membres vivant dans environ 14 pays et des coordinations au Sénégal, au Ghana, au Maroc, en Tunisie, en Chine, au Canada, aux USA, en France, et au Burkina Faso.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

