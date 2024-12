CHAN 2024 : Le Burkina Faso renverse la Côte d’Ivoire et se qualifie

Les Étalons A’ du Burkina Faso seront au Championnats d’Afrique des Nations (CHAN) 2025. Ils ont battu les Éléphants de Côte d’Ivoire A’ (2-0) ce samedi 28 décembre 2024 à Bamako au Mali à l’issue de la séance des tirs au but (2-2 ; 4-2).

Les Étalons terrassent les Éléphants. Décevants au match aller, il y a une semaine, les Étalons locaux se sont rattrapés dans la course à la qualification au CHAN face aux Éléphants locaux de Côte d’Ivoire.

Battus à Abidjan (2-0), les Étalons A’ n’avaient plus droit au calcul pour la rencontre retour. C’est ce qu’ils ont bien compris lors de cette rencontre à Bamako (en raison de l’indisponibilité du Stade du 4-Août de Ouagadougou).

D’entrée, l’encadrement technique décide de faire des changements forts par rapport au match aller. Contrairement au match aller, c’est Pierre Bazié qui est sur la feuille de match à la place d’Issa Balboné.

Un changement payant

Sur le terrain, Blackiss Ouattara, Atiou Romain, Issouf Sosso Lagnene, Ridouanou Maïga, Clément Pitroipa sortent du onze de départ. Patrick Malo, capitaine, Kalifa Nikièma, Adolphe Bélem, Hanaby Hadalou Sagné, Alla Franck Alain Kanté sont titularisés.

C’est une équipe des Étalons transfigurée qui prend les choses en main. Les Ivoiriens, qui attendent en retrait, sont acculés par les attaques des Étalons. Et la débauche d’énergie des Étalons paye à la 30e minute avec Abdoulaye Touré, qui reprend une passe dans la surface de réparation pour ouvrir le score (1-0). Le score restera ainsi, jusqu’à la mi-temps, malgré une nette domination de l’équipe burkinabè.

Une victoire aux tirs au but

Au retour des vestiaires, les Étalons, toujours dans la même dynamique, inscrivent le deuxième but (2-0) et rétablissent la parité sur l’ensemble des deux matchs. Memel Dao, sur le côté, profite d’une belle passe d’Adolphe Bélem et envoie le ballon hors de portée de l’expérimenté gardien des Éléphants, Sylvain Gohouo.

Après cette parité, les Étalons se doivent à présent de marquer pour obtenir le ticket qualificatif pour les phases finales. Mais aucun but ne sera inscrit. Le match se décide aux tirs au but. Même si les Burkinabè ratent en premier, ils s’imposent quand même lors de cette séance de tirs au but (2-2; 4-2).

Les Étalons sont donc qualifiés pour cette cinquième édition du CHAN prévue au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, du 1er au 28 février 2025.

