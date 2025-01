Les Forces combattantes neutralisent plusieurs terroristes au Burkina Faso 

publicite

0 Partages Partager Twitter

Au cours de la première quinzaine du mois de janvier, les Forces combattantes ont combiné offensives terrestres et frappes aériennes dans plusieurs localités du Burkina Faso contre les forces du mal. Des dizaines de terroristes ont été éliminés, un important matériel de guerre récupéré, et des positions stratégiques consolidées, a appris l’AIB auprès de sources sécuritaires.

La suite après cette publicité

Le 7 janvier 2025, les Forces combattantes de Bani ont mené une attaque décisive contre un poste de surveillance des criminels dans leur région. Cette opération a permis de neutraliser plusieurs ennemis, de capturer un prisonnier et de récupérer du matériel militaire.

Simultanément, des opérations aériennes ont été conduites dans le Centre-Nord, détectant et ciblant des mouvements suspects en direction de Boulsa. Les criminels ont été verrouillés nuitamment à Zeguedeguin, puis traités.

Le 8 janvier, le BIR 23, lors d’une reconnaissance à Goron, a affronté des criminels, leur infligeant de lourdes pertes et récupérant une importante logistique de guerre. Le lendemain, une incursion criminelle à Mené a été promptement maîtrisée grâce à l’intervention rapide des vecteurs aériens et des forces au sol. En effet, un premier missile a frappé la tête du peloton et un autre a rattrapé des fuyards avant que les forces terrestres n’achèvent le travail.

Les jours suivants ont vu une série d’opérations victorieuses. Le 10 janvier, à Wendboulgou, dans la zone de Pibaore, l’unité Léopard a défait des terroristes qui ont tenté de l’attaquer et a récupéré du matériel. Dans la région de Tougan, plus précisément à Diouroum, les Forces combattantes ont réservé un déluge de feu aux assaillants et ont saisi leur matériel.

Le 11 janvier, le BIR 19 a défendu avec succès sa position au nord de Bogandé, infligeant de lourdes pertes à l’ennemi et récupérant des équipements abandonnés. Le même jour, le bataillon de marche Cigale dans la Boucle du Mouhoun et les combattants de Nouna ont mené des actions offensives respectivement dans les zones de Ouori et Ouarakuy. Ils ont détruit les positions ennemies et récupéré du matériel.

Le 12 janvier, le détachement mixte de Fotigue, dans le Centre-Est, a réussi à neutraliser des criminels en mouvement vers Ouarweogo lors d’une embuscade. Le 15 janvier, un commando des Forces spéciales a intercepté et éliminé des groupes armés près de Pobe Mengao, preuve supplémentaire que les Forces combattantes frappent partout où l’ennemi ose s’aventurer.

Ce même jour, une concentration de criminels dans la région des trois frontières a été ciblée par une attaque aérienne, tuant des terroristes qui fonçaient sur une position amie. Les 16 et 17 janvier ont marqué de nouvelles victoires : à Aorema, une incursion a été repoussée, et à Darsalam, une base terroriste a été détruite par le 18e Bataillon d’intervention rapide de Solenzo, et une grande quantité de vivres et de matériels a été saisie.

Le 16 janvier, des criminels ont à nouveau tenté de s’aventurer dans la zone de Sakongo, dans le Centre-Est. Les vecteurs aériens les ont traqués et foudroyés au moment où ils s’apprêtaient à faire un débriefing. Des opérations de reconnaissance dans les zones de Ouarakuy, Kodougou, et Bagala, menées par le 10e BIR, ont permis d’éliminer des criminels, de ramasser des moyens logistiques et de sécuriser davantage les berges du fleuve.

Du 16 au 18 janvier, des commandos des forces spéciales ont mené des actions offensives intensives dans le Centre-Nord. Des combats intenses ont eu lieu avec les criminels, dont un grand nombre a été décimé et du matériel de guerre récupéré.

Ces offensives savamment préparées et exécutées par les Forces combattantes démontrent la volonté des plus hautes autorités, avec le concours des patriotes, de se débarrasser de l’hydre terroriste et de ramener la paix et la quiétude partout au Burkina Faso.

Source : Agence d’information du Burkina (AIB)

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite