66e anniversaire de la révolution cubaine : Le message de l’UNIR-MPS

Ceci est une déclaration de l’Union pour la Renaissance Mouvement Patriotique Sankariste (UNIR-MPS) à l’occasion du 66 -ème anniversaire de la révolution cubaine.

Le 1er janvier 1959, Fidèl Alejandro Castro Ruz et ses compagnons dont Ernesto Che Guevara, faisaient leur entrée triomphale à la Havane marquant ainsi la fin du régime dictatorial de Fulgencio Batista. Ce jour glorieux ouvrait une ère nouvelle pour le peuple cubain avec un pouvoir révolutionnaire décidé plus que jamais de s’affranchir du dictat de l’impérialisme occidental.

Soixante-six (66) ans plus tard, l’Union pour la Renaissance – Mouvement Patriotique Sankariste (UNIR-MPS) s’en souvient et voudrait saluer la vaillance du peuple cubain qui malgré le temps a su maintenir la flamme révolutionnaire qui plus tard le 4 août 1983 va d’être l’une des bréviaires de la révolution du Capitaine Thomas Sankara.

La résilience et la combativité dont a fait montre le peuple cubain pour s’émanciper du joug de l’impérialisme et bâtir son développement sur ses potentialités endogènes doivent encore plus que jamais inspirer le peuple Burkinabè. Du reste, cette permanence de la lutte révolutionnaire soutenue par un élan de solidarité internationale vient de contraindre l’Administration américaine de retirer Cuba de la liste des États soutenant le terrorisme.

En effet, notre Nation est engagée depuis une dizaine d’années dans une guerre contre l’impérialisme avec pour bras exécutif les bandes armées terroristes dont l’objectif principal est la recolonisation mentale et économique de notre peuple.

C’est pourquoi, L’UNIR-MPS, parti d’avant-garde, héritier et continuateur de la Révolution Démocratique et Populaire, s’inscrit dans la volonté de notre peuple de faire de nos défis des opportunités de sacrifice pour une nouvelle société entièrement refondée, souveraine, fière et digne.

Les luttes des peuples, peu importe l’espace géographique et le temps revêtent les mêmes causes et portent les mêmes objectifs et utiles pour instruire les luttes futures d’où la citation du Président Thomas Sankara : « Nous sommes les héritiers des révolutions du Mondes ». La lutte menée depuis plus d’un demi-siècle par Cuba demeure une boussole et un levier de rapprochement entre ce peuple cubain et le peuple Burkinabè en quête de sa souveraineté.

L’UNIR-MPS lance un appel à un renforcement plus accru des rapports de coopération entre Ouagadougou et La Havane en particulier et de façon générale avec tous les peuples en lutte.

L’UNIR-MPS appelle à la fédération des intelligences guidée par un leadership politique, moral et social qui donne confiance et mobilise notre peuple dans un élan patriotique pour les luttes aux plans politique, sociale, économique, culturelle, militaire et sécuritaire.

Aussi, l’UNIR-MPS invite à la mobilisation de toutes les forces progressistes, toutes les forces vives pour affirmer leur légitimité et leur responsabilité dans une dynamique révolutionnaire seule exigence pour la reconquête du territoire national et consacrer ainsi la défaite du système impérialiste mondial.

Enfin, l’UNIR-MPS salut la résilience du peuple Burkinabè, s’incline devant la mémoire des héros tombés sur les champs de batail, traduit sa solidarité aux populations déplacées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

A l’ensemble de tous les Burkinabè de l’interieur et de la diasporas, l’UNIR-MPS adresse ses vœux les meilleurs de santé, de rédemption, de concorde nationale, de sécurité et de plein épanouissement.

Vive la coopération Burkina-Cuba !

La Patrie ou la Mort nous Vaincrons !

Pas un Pas sans le Peuple !

Avec le Peuple Victoire !

Pour le Secrétariat Exécutif National

Le Vice-Président chargé des Relations

Extérieures et du Panafricanisme.

Athanase BOUDO

