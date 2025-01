Coopération : La Russie réaffirme son soutien au Burkina Faso

publicite

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, le mardi 28 janvier 2025 à Ouagadougou, l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina Faso, Igor Martynov. Les deux personnalités ont échangé sur le renforcement de la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la Russie dans divers domaines stratégiques.

L’ambassadeur Igor Martynov a qualifié cette rencontre de « visite de courtoisie au nouveau Premier ministre », précisant qu’elle s’inscrivait dans la continuité du dialogue bilatéral. Le Chef du Gouvernement a salué cet égard d’un partenaire de premier rang et félicité l’ambassadeur et son équipe qui travaillent au renforcement des liens d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Il a rassuré le diplomate de l’engagement de son Gouvernement à intensifier la fructueuse collaboration avec la Fédération de Russie, conformément aux instructions du Président du Faso.

« Cette coopération, nous la voulons forte et diversifiée! Nous sommes sensibles à la solidarité du peuple russe et nous sommes également solidaires de la Russie au niveau géostratégique », a déclaré le Premier ministre.

Les échanges ont également porté sur des projets futurs. Sur les priorités communes, l’ambassadeur a mis en exergue des engagements mutuels visant à rapprocher les deux pays et à relever ensemble les défis sécuritaires.

Il est attendu dans les mois à venir la signature de plusieurs accords de partenariat, afin d’ouvrir la voie à une accélération de la dynamique de coopération entre les deux pays.

« Tous les engagements visent à rapprocher nos deux pays, à promouvoir la coopération mutuellement bénéfique, à combattre le terrorisme, à renforcer la sécurité du pays et la nouvelle architecture des pays du Sahel », a affirmé le diplomate russe, à sa sortie d’audience.

Des projets d’envergure, notamment dans le transport aérien et le domaine énergétique, sont également attendus. C’est le cas de la construction de la centrale nucléaire civile pour laquelle les concertations avancent entre la partie russe et le Gouvernement burkinabè, à travers le ministère en charge de l’Energie.

