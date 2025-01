RD Congo : Reprise ce soir des combats à Goma entre les FARDC et les rebelles rwandais du M23

publicite

En RDC, les combats entre les rebelles du M23 et les FARDC à Goma ont pris une autre tournure depuis hier, les rebelles et les forces spéciales rwandaises contrôlent tous les points stratégiques de la ville de Goma.

Après leur défaite, le lundi 27 janvier 2025, les rebelles et leurs alliés rwandais se sont remobilisés. En effet, l’armée rwandaise a redéployée plus de 10 000 soldats de sa force spéciale à Goma, selon les confrères de Top Congo, une des grandes radio de la capitale congolaise couvrant presque tout le pays. Dans une édition spéciale, Top Congo a parlé des dégâts importants et bilan lourd en termes de pertes de vies humaines lors des affrontements à Goma.

Ce soir (mercredi 29 janvier 2025) on apprend auprès des confrères de la radio Okapi qu’après une journée d’accalmie, des combats ont repris au Nord de Goma.

Ces combats opposent les rebelles du M23 et les FARDC et les jeunes patriotes congolais Wazalendo. Des détonations d’armes lourdes et légères sont entendus principalement dans les quartiers Katoyi, Majengo, Kasika et Turunga de la ville de Goma.

La situation à Goma reste très critique, selon les humanitaires qui affirment que les hôpitaux sont remplis de blessés et des corps sans vie dans certains endroits. Ils en appellent à une intervention de la communauté internationale qui s’est jusqu’à présent limitée qu’à émettre quelques communiqués de condamnation sans action concrète.

Le médiateur de l’Union africaine de cette crise, le président angolais, Joao Lourenço a dans un communiqué appelé les rebelles ainsi que les militaires rwandais à se retirer du territoire congolais sans délai.

Aussi, a-t-il dans son communiqué informé que les rebelles et leurs alliés rwandais détiennent une grande partie de la ville de Goma. À cet effet, il a insisté sur la nécessité de relancer les discussions sur la présence du M23 et des groupes armés actifs à l’Est de la RDC.

Également Joao Lourenço a appelé le Rwanda et la RDC à respecter leurs engagements en vue d’un sommet tripartite à Luanda dans les prochains jours.

Une rencontre entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame était annoncée,ce mercredi 29 janvier 2025, par le président kenyan William Ruto mais pour conflit d’agenda, le président congolais n’a pas pu faire le déplacement de Nairobi.

Finalement ce sommet des chefs d’État de l’EAC (Communauté de l’Afrique de l’Est) axé sur la situation sécuritaire à l’Est de la RDC s’est tenue par visioconférence sans le président congolais.

Il nous est aussi revenu que des manifestations de soutien à l’armée congolaise étaient prévues à Kinshasa et dans plusieurs autres villes du pays ont été étouffées par la police nationale congolaise. Ce, suite aux actes de vandalisme qui ont eu lieu le mardi 28 janvier 2025, à Kinshasa.

Ce qui a d’ailleurs conduit le gouverneur de la ville-province de Kinshasa à suspendre temporairement toute manifestation dans son ressort administratif.

À noter que les Congolais attendent avec impatience, le message du président Félix Tshisekedi annoncé le lundi 27 janvier 2025, à l’issue d’une rencontre inter-institutionnelle qu’il a présidée lui-même à Kinshasa.

Willy SAGBE

Burkina 24

