Commande publique au Burkina Faso : L’ARCOP dévoile son rapport 2023, entre progrès et défis persistants

L’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) a rendu public son rapport d’activités pour l’année 2023, ce vendredi 31 janvier 2025 à Ouagadougou. Ce rapport, qui détaille les actions entreprises par l’ARCOP pour assurer la transparence et l’efficacité de la commande publique au Burkina Faso, met en lumière les défis rencontrés et les progrès réalisés au cours de l’année écoulée.

L’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) a franchi une étape importante dans sa démarche de transparence en remettant officiellement son rapport d’activités 2023 au Premier ministre, Jean Emmanuel Ouédraogo, le 17 décembre dernier. Consciente de l’intérêt public pour les questions de commande publique, l’ARCOP a jugé opportun de rendre accessible le contenu de ce rapport.

Dans ce rapport, il ressort qu’en 2023, ce sont 4164 marchés publics qui ont été conclus par les ministères, les institutions et les autres structures centrales de l’État pour un coût global de plus de 206 milliards de FCFA. Des dires du président du conseil de régulation de l’ARCOP, Abdallah Traoré, ce nombre était de 3 142 marchés conclus en 2022 pour une valeur de plus de 162 milliards de FCFA.

Pour ce qui est du renforcement continu des capacités des acteurs publics et privés de la commande publique, « l’ARCOP a assuré, en 2023, 23 sessions de formation au bénéfice de 643 participants, dont 226 au titre de la formation certifiante en relation avec l’Université Thomas SANKARA, 266 au titre des formations sur financement de l’ARCOP et 151 au titre de la formation à la carte ou sur demande », à entendre Abdallah Traoré.

D’un point de vue général, l’année 2023 a été fructueuse pour l’ARCOP, avec des progrès notables dans plusieurs domaines clés.

A ce titre, on note la réduction du nombre de plaintes et du taux de plaintes fondées; la finalisation des projets de textes de relecture de la loi et de quatre décrets d’application transmis au Gouvernement pour adoption; la prise en compte des Achats publics durables dans le projet d’arrêté portant spécifications techniques standard des équipements de climatisation ; et du recrutement et la formation de trente auditeurs dans le cadre de l’Initiative masse critique de professionnels des projets et programmes de développement.

Bien que l’ARCOP ait accompli des progrès significatifs en 2023, des défis persistent dans le domaine de la commande publique. Consciente de ces difficultés, l’ARCOP s’engage à renforcer ses moyens et ses outils pour relever ces défis et promouvoir une commande publique toujours plus transparente, crédible et efficiente.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

