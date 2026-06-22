Un an d’engagement patriotique : L’association Zéro goutte de sang sur la route célèbre son initiative « Un dimanche pour le Burkina Faso »

L’association citoyenne Zéro goutte de sang sur la route a célébré, le dimanche 21 juin 2026 à Ouagadougou, le premier anniversaire de son initiative « Un dimanche pour le Burkina Faso », marquant ainsi une année d’engagement volontaire au service de la nation.

Lancée en juin 2025, cette initiative mobilise chaque dimanche matin une centaine de bénévoles sur le site de Faso Mêbo, situé au Lycée Philippe Zinda Kaboré.

Les participants contribuent aux travaux de confection, de démoulage, de rangement et de transport de pavés, apportant ainsi leur pierre à l’effort collectif de construction nationale.

Après douze mois d’activités soutenues, les membres de l’association ont marqué une pause symbolique afin de célébrer le chemin parcouru et renouveler leur motivation. Réunis sur le site de Faso Mêbo, ils ont partagé un gâteau d’anniversaire avant de reprendre les travaux aux côtés des autres volontaires.

Pour le président de l’association, Moumini Koudougou, cette réussite est avant tout le fruit du dévouement des bénévoles. « Voilà maintenant un an que nous nous retrouvons sur le site de Faso Mêbo. Ce sont des activités physiques exigeantes qui demandent beaucoup d’efforts. Malgré leurs occupations personnelles et professionnelles, de nombreux bénévoles choisissent de consacrer une partie de leur week-end à cette œuvre patriotique. Certains renoncent même à d’autres activités sociales pour répondre à l’appel de la construction de la Patrie », a-t-il déclaré.

Présent à la cérémonie, Alexandre Kaboré, représentant de l’Agence Faso Mêbo, a salué la constance et l’engagement des membres de l’association.

« Depuis une année, ils sont à nos côtés. Leur contribution a été précieuse et d’une grande utilité pour l’atteinte de nos objectifs », a-t-il souligné.

Profitant de cette occasion, il a invité l’ensemble des Burkinabè à poursuivre leur mobilisation en faveur des actions citoyennes et du développement national.

De son côté, l’association Zéro goutte de sang sur la route réaffirme sa détermination à poursuivre son engagement aux côtés de l’Agence Faso Mêbo.

Forte de l’expérience acquise au cours de cette première année, elle entend continuer à mobiliser ses membres et à renforcer sa participation aux initiatives citoyennes au service du Burkina Faso.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24