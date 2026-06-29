Burkina Faso : Oscar Barro prend les commandes des Étalons U20

La Fédération burkinabè de football (FBF) a nommé Oscar Barro au poste de sélectionneur des Étalons U20. L’entraîneur burkinabè aura pour mission de bâtir une équipe compétitive capable de préparer la relève du football national et de relever les prochains défis continentaux.

Cette nomination intervient quelques mois après sa candidature au poste de sélectionneur des Étalons A, finalement confié à un autre technicien. La FBF mise désormais sur son expérience du football local et des sélections de jeunes pour impulser une nouvelle dynamique à l’équipe junior.

Figure bien connue du football burkinabè, Oscar Barro s’est forgé une solide réputation sur les bancs des clubs de première division. Il a notamment dirigé le Racing Club de Bobo-Dioulasso (RCB) et l’AS Fonctionnaires de Bobo-Dioulasso (ASFB).

Avec le RCB, il remporte la Coupe du Faso en 2014, avant d’offrir au club, en 2015, son premier titre de champion du Burkina Faso après quinze années d’attente. Cette performance lui vaut d’être désigné meilleur entraîneur de la saison.

En 2018, il confirme son savoir-faire en conduisant l’ASFB au sacre en championnat national. Oscar Barro connaît également bien les catégories de jeunes. En 2020, il qualifie les Étalons U20 pour la Coupe d’Afrique des Nations U20 disputée en Mauritanie en 2021, après une finale du tournoi qualificatif perdue face au Ghana (1-2). Lors de cette CAN, le Burkina Faso atteint les quarts de finale après un parcours convaincant en phase de groupes.

Plus récemment, il a dirigé les Étalons U17, qu’il a conduits à une quatrième place lors de la CAN U17 2025 avant d’atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde de la catégorie la même année.

En mars 2021, il avait également assuré la tête des Étalons locaux (CHAN) à la suite du départ de Seydou Zerbo, dit « Krol ».

Sélectionneur intérimaire des Étalons A en 2022 et candidat au poste de sélectionneur national en 2025, Oscar Barro n’avait pas été retenu pour diriger l’équipe première.

Avec cette nomination à la tête des U20, la Fédération burkinabè de football lui confie désormais la responsabilité de former la prochaine génération d’Étalons et de préparer les futures compétitions africaines et internationales.