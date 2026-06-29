Corée du Sud : Après l’élimination au Mondial 2026, le sélectionneur poussé à la démission et traité en paria

L’élimination prématurée de la Corée du Sud dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 continue de provoquer une onde de choc dans le pays. Trois jours après la défaite face à l’Afrique du Sud, le sélectionneur Hong Myung-bo a présenté sa démission, sous une pression politique et populaire devenue insoutenable, rapporte La dépêche.

À la suite de cet échec, considéré comme un véritable fiasco national, le président sud-coréen Lee Jae-myung a ordonné l’ouverture d’une enquête par le ministère des Sports afin d’identifier les causes de cette contre-performance et de proposer des réformes pour éviter qu’elle ne se reproduise. Il a notamment rappelé que d’importants fonds publics avaient été mobilisés pour soutenir la sélection nationale.

Le chef de l’État n’a pas ménagé le technicien de 57 ans, le qualifiant publiquement de « personne incompétente », une déclaration qui a encore renforcé la colère de l’opinion.

« Ce n’était pas une décision facile d’accepter ce poste, mais une fois que je l’ai fait, je n’ai pensé qu’à assumer mes responsabilités jusqu’au dernier moment », a déclaré Hong Myung-bo en annonçant son départ.

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Au-delà des critiques sportives, l’ancien sélectionneur est désormais confronté à une véritable campagne de rejet. Selon plusieurs médias sud-coréens, une chaîne de télévision aurait même flouté son visage lors d’une intervention.

La contestation s’est également propagée dans la vie quotidienne. Des restaurants, cafés, commerces et même certains bus auraient affiché des messages indiquant que Hong Myung-bo n’était plus le bienvenu.

Parmi les inscriptions relayées par la presse figurent notamment : « Hong Myung-bo n’est pas le bienvenu » ou encore « Refus de service », illustrant l’ampleur de la colère suscitée par cette élimination.

Cette crise intervient après une compétition déjà marquée par plusieurs polémiques, notamment des tensions entre la sélection sud-coréenne et certains journalistes locaux, avant même le début du tournoi.

L’échec des Guerriers Taeguk, emmenés par leur capitaine Son Heung-min, ouvre désormais une période de profondes remises en question pour le football sud-coréen, qui devra rapidement reconstruire en vue des prochaines échéances internationales.