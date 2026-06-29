Ouagadougou : Les agents des Eaux et Forêts capturent deux crocodiles et un serpent retrouvés dans des habitations

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La Direction générale des Eaux et Forêts (DGEF) a mené avec succès, cette semaine à Ouagadougou, une opération de sauvetage ayant permis de capturer en toute sécurité deux crocodiles et un serpent retrouvés dans des domiciles.

Cette intervention, réalisée sans incident, témoigne de l’engagement des agents des Eaux et Forêts à assurer la sécurité des populations tout en préservant la faune sauvage. Les reptiles ont été pris en charge avant d’être réintroduits dans leur habitat naturel.

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Selon la DGEF, la présence de ces animaux, notamment des crocodiles dans les zones humides de la capitale, constitue un indicateur de la richesse de la biodiversité urbaine. Les autorités invitent toutefois les populations à faire preuve de prudence en cas de rencontre avec un animal sauvage.

présence de reptile à domicile
Présence de reptile à domicile

Les citoyens sont formellement déconseillés de tenter de capturer ou de déplacer eux-mêmes ces reptiles. En pareille situation, il est recommandé d’alerter immédiatement les services techniques des Eaux et Forêts en composant le numéro vert 10 10.

deux crocodiles et un serpent retrouvés dans des domiciles
deux crocodiles et un serpent retrouvés dans des domiciles

Les équipes spécialisées interviennent rapidement pour sécuriser les lieux, protéger les habitants et assurer la réintégration des animaux dans leur milieu naturel.

 
     
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