Retour sur Actu | Les temps forts de la semaine du 22 au 28 juin 2026 au Burkina Faso

La semaine du 22 au 28 juin 2026 restera marquée par un tournant majeur sur le plan diplomatique. Le Burkina Faso a officiellement annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec la France, une décision présentée par les autorités comme un acte de défense de la souveraineté nationale et de redéfinition des rapports entre les deux États.

Dans le même temps, le pays poursuit l’ouverture de nouveaux axes de coopération. Huit ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance au Président du Faso, traduisant la volonté de plusieurs États de renforcer leurs partenariats avec le Burkina Faso dans des secteurs stratégiques.

Au Conseil des ministres, le gouvernement a adopté une réforme du régime des bourses dans l’enseignement supérieur. Le critère lié aux revenus des parents est supprimé et les étudiants désireux de poursuivre leurs études à l’étranger devront désormais obtenir une autorisation préalable des autorités compétentes.

L’actualité a également été marquée par le renforcement des capacités sécuritaires et judiciaires avec la sortie de 710 nouveaux Officiers de Police Judiciaire de la Gendarmerie nationale, la plus importante promotion jamais formée dans cette filière.

Sur le plan économique, la filière coton affiche une embellie. La production nationale progresse de 7 % pour la campagne 2025-2026, soutenue par une subvention de plus de 15 milliards de francs CFA destinée aux intrants agricoles.

Face aux défis du numérique, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité a mené une campagne de sensibilisation au marché de Koubri afin de prévenir les arnaques et les risques liés à l’utilisation des réseaux sociaux.

Dans la Nayala, le village de Koin a officiellement présenté son nouveau chef coutumier, le Douti Bemba, dont le nom de règne, symbole d’entente, porte l’ambition de renforcer la cohésion et le développement local.

Sur le front citoyen, Burkina 24 a une nouvelle fois répondu à l’appel de Faso Mêbo. À l’occasion de son quinzième anniversaire, la direction et le personnel du média ont participé à la pose de pavés sur le boulevard Thomas Sankara, réaffirmant leur engagement en faveur de la solidarité et de la construction nationale.

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Le volet culturel a également été riche. L’artiste Alif Naaba a partagé sa vision d’un Sahel résilient et dynamique à travers son nouvel album, tandis que la deuxième édition des BeFree Fashion Days a fait de Ouagadougou la vitrine du savoir-faire textile africain, réunissant créateurs, mannequins et investisseurs autour de l’innovation et du rayonnement culturel.

Enfin, l’actualité sportive a été marquée par la remise du drapeau national aux Étalons dames avant leur départ pour la Coupe d’Afrique des Nations féminine au Maroc.

Une semaine riche en décisions politiques, en performances économiques, en initiatives citoyennes et en événements culturels qui témoignent du dynamisme de l’actualité nationale.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24