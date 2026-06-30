Dr Lassina Zerbo échange avec l’ambassadeur du Burkina en Russie sur le nucléaire civil

Le Dr Lassina Zerbo a annoncé avoir effectué une visite de courtoisie auprès de Aristide Tapsoba, ambassadeur du Burkina Faso en Russie, en compagnie du Général-Major Joseph Nzabamwita, ambassadeur du Rwanda en Fédération de Russie, le lundi 29 juin 2026.

Pour Dr Lassina Zerbo, les échanges ont porté sur les perspectives de coopération et de partage d’expériences avec ROSATOM, notamment dans le développement du capital humain ainsi que sur les étapes concrètes de mise en œuvre d’une centrale nucléaire ou d’un programme national consacré aux sciences et technologies nucléaires.

« Ces discussions restent dans le cadre du dialogue entre pays africains et leurs partenaires stratégiques afin de renforcer le transfert de compétences nécessaires au suivi de programmes nucléaires civils au service du développement durable », a déclaré Dr Lassina Zerbo.

Ces échanges s’inscrivent dans une dynamique de renforcement des capacités techniques et scientifiques, en vue d’accompagner le développement de programmes nucléaires civils destinés à soutenir le développement durable en Afrique.