Bamako : Un nouveau dépôt de transit de plus de 356 millions FCFA pour renforcer l’assainissement de la capitale

Le gouvernement poursuit ses investissements dans l’assainissement urbain. Ce jeudi 2 juillet 2026, il a inauguré un nouveau dépôt de transit moderne dans le 2ᵉ arrondissement du District de Bamako. D’une valeur de 356 183 638 FCFA, cette infrastructure s’inscrit dans un vaste programme de modernisation de l’assainissement et de prévention des inondations, représentant un investissement global de 864 183 638 FCFA, rapporte Mali 24.

La cérémonie d’inauguration a été présidée par le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement, Issa Ousmane Coulibaly, en présence de la ministre des Transports et des Infrastructures ainsi que de la ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable.

Financé par le budget national à travers l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales, ce nouveau dépôt de transit servira de centre de tri et de stockage temporaire des déchets ménagers. Il permettra de réorganiser la chaîne de collecte et d’améliorer la gestion des déchets solides dans la Commune II du District de Bamako.

Les travaux ont été réalisés par la Cellule des Travaux Routiers d’Urgence du ministère des Transports et des Infrastructures, dans le cadre de la politique de modernisation des infrastructures d’assainissement.

En complément de cette infrastructure, la mairie du District de Bamako a acquis, sur fonds propres, neuf engins destinés à renforcer les capacités de la Direction des Services Urbains de Voirie et d’Assainissement (DSUVA), pour un montant de 508 millions de FCFA.

Ce matériel comprend cinq camions-bennes basculantes de 7 m³ destinés au balayage, au désensablement et à l’évacuation des déchets, trois camions Ampli Roll pour les caissons de 20 m³ et un camion Ampli Roll destiné aux caissons de 10 m³.

Ces nouveaux équipements devraient permettre d’améliorer les opérations de collecte des déchets et de renforcer les actions de prévention contre les inondations.

À travers cet investissement global de 864 183 638 FCFA, les autorités de la Transition entendent améliorer durablement la gestion des déchets solides, renforcer la résilience de la capitale face aux inondations et offrir aux populations un environnement plus propre et plus sain.

Lors de la cérémonie, les responsables gouvernementaux ont réaffirmé leur volonté de mettre en œuvre des solutions durables pour faire face aux défis liés à l’assainissement à Bamako. La mise en service de ce dépôt de transit moderne s’inscrit dans cette ambition de transformer durablement le cadre de vie des habitants de la capitale malienne.