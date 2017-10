Classement 2016 : Top 10 des Artistes les plus riches d’Afrique

330 PARTAGES Partager Twitter

Ils ont du talent, ils ont de la popularité, ils ont du succès, ils ont de l’argent. La vie leur sourit, ils sont adulés, vénérés, ils côtoient les plus grands hommes de la planète, ils enchaînent des spectacles, des tournées et sont entre deux avions. En dehors de leur statut social, ils sont considérés comme de véritables hommes d’affaires car ils font du showbiz, naturellement le « show » et le « business ».

La chaîne musicale basée en Afrique du Sud « Channel O » vient de publier le classement des 10 chanteurs les plus riches d’Afrique de l’année 2016.

Voici la liste complète du Top 10 par ordre de mérite :

1- Akon

Sénégalais- américain – Fondateur de Konvict Musique. Il a ouvert une de plus grandes plates-formes pour d’autres artistes africains tels que P-Square et Wizkid.

2- Don Jazzy

Classé très souvent Best Producteur de la musique au Nigeria. Il est le PDG de Marvin Records, Samsung. Il a produit des chansons pour de grands noms de l’industrie comme D’Banj, Kanye West, Beyonce et JayZ.

3- P-Square

Ils sont classés en tant que meilleur groupe de la musique africaine et aussi présenté sur Forbes Magazine Afrique comme le groupe vendant plus de concerts et invité présidentiel dans au moins 5 pays africains. Ils volent en jet privé à travers le monde.

4- D’ Banj

PDG de Db Records, Artiste de la musique Nigériane. Il se vante de transactions faisant claquer les lèvres avec de grandes marques internationales de la musique, Good Music, Def Jam, Mercure, Sony Entertainment avec qui il a des accords de distribution de musique.

5- Wizkid

Jeune artiste nigérian émanant du label Eme, Ceo du label Star boy, l’affiliation à Disturbing London, la collaboration internationale avec Wale et d’autres lui ont permis d’effectuer deux prestations scéniques aux côtés du chanteur américain Chris Brown. Il est le meilleur Ambassadeur Pepsi en Afrique. A noter qu’il est également un ambassadeur de Mtn.

6- 2Face Idibia

Il est un musicien et produit 10 millions de disques et a au moins 7 millions de ventes numériques. Il est un ambassadeur des Nations Unies pour la Jeunesse et la Paix, associé avec la Guinness, Haven Homes, Airtel Worldwide et philanthrope – Fondation TufaceIdibia.

7- Anselmo Ralph

Il est un chanteur angolais. Il est un ambassadeur de Coca-Cola et de la marque Samsung. Connu comme le « prince angolais », il possède une ligne de parfum, une marque de vêtements, un bus de tournée de plusieurs millions de dollars et il est un artiste africain signé Sony Music.

8- Sarkodie

Il est considérés comme l’un des plus grands rappeurs ghanéens de tous les temps. Il possède une marque de vêtements. Il est un Ambassadeur de Samsung et de Fan Milk au Ghana.

9- Ice Prince

Plusieurs fois primé meilleur rappeur, il a obtenu plus de six millions de téléchargements en ligne. Il possède deux studios d’enregistrement, il est un membre de la Fondation Plug N Play, ambassadeur de la Fondation Zamani.

10- Banky W

Un musicien et co- propriétaire de l’EME. Il est un ambassadeur de Samsung, ambassadeur des Nations Unies pour la Jeunesse et la Paix, associé avec la Guinness, Haven Homes, Airtel Worldwide et philanthrope- Fondation Tufaceidibia.

Noufou KINDO

Burkina 24