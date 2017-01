APPEL A CANDIDATURES

Formations Conditions d’accès

Master en Energies Renouvelables, Développement et Economie Verte Licence (Bac+3) en sciences humaines ou équivalent Coût de la formation : 2 050 000 FCFA (ressortissants de l’UEMOA) et 2 450 000FCFA (ressortissants hors zone UEMOA) – Frais d’inscription 1ère et 2ème année : 50 000 FCFA/année (ressortissants de l’UEMOA) et 250 000 FCFA/année (ressortissants hors zone UEMOA) – Frais de formation 1ère année : 1 200 000 FCFA payable en 2 tranches : 700 000 FCFA avant le 06/02/2017 et 500 000 FCFA avant le 15/03/2017 – Frais de formation 2ème année (2017-2018): 750 000 FCFA payable en une tranche avant le 30/03/2017

Master en Politique de Développement et Gestion des Industries Extractives licence (Bac+3) en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion, sciences exactes, sciences humaines et sociales ou équivalent

Master en Protection et Droits de l’Enfant licence (Bac+3) en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion, sciences exactes, sciences humaines et sociales, sciences de la vie et de la terre ou équivalent

Master en Ingénierie Statistique de l’Environnement Licence (Bac+3) en sciences économiques et de gestion, en sciences exactes et appliquées, en sciences de la vie et de la terre, en sciences de l’environnement ou équivalent.

Master en Finance quantitative et Gestion de Risques Financiers Licence (Bac+3) en Sciences économiques ou en Sciences de Gestion ou équivalent

Master en Conseil Juridique d’Entreprises Maitrise ou Master 1 en sciences juridiques ou équivalent Coût de la formation : 1 250 000 FCFA (ressortissants de l’UEMOA) et 1 450 000FCFA (ressortissants hors zone UEMOA) – Frais d’inscription : 50 000 FCFA (ressortissants de l’UEMOA) et 250 000 FCFA (ressortissants hors zone UEMOA) Frais de formation payables en 2 tranches : 700 000 FCFA avant le 06/02/2017 et 500 000 FCFA avant le 15/03/2017