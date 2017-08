Bobo : 97 soldats du feu prêts au combat

405 PARTAGES Partager Twitter

Désormais, Colonel Tiendrebeogo Sibnoaga Marcelin est le nouveau nom de baptême de la 14ème promotion des élèves sapeurs-pompiers. Cette promotion a effectué sa sortie officielle ce vendredi 3 février 2017 à Bobo-Dioulasso. Au nombre de 97 soldats, ils sont dorénavant aptes à servir la nation burkinabè.

Dans le but de renforcer les capacités opérationnelles de la Brigade Nationale de Sapeurs-Pompiers, l’Ecole Nationale de Sapeur-Pompiers, ENASAP vient de mettre à la disposition de la population 97 jeunes sapeurs-pompiers, prêts à lui porter secours et assistance et surtout à relever le défi de la protection civile.

Admis à l’Ecole Nationale des Sapeurs-Pompiers le 1er Aout 2016, ces nouveaux soldats du feu, dont 10 femmes, ont passé six mois dans les centres d’instruction des différentes régions où ils ont pu acquérir les fondamentaux de la vie militaire, avant de suivre la formation initiale de base des sapeurs-pompiers.

Cette formation avait pour but de leur faire acquérir des connaissances techniques, théoriques et pratiques, leur permettant d’occuper les fonctions de servant, de sapeur de liaison, de planton et d’auxiliaire de stationnaire dans les unités d’incendie et de secours de la Brigade Nationale de Sapeurs-Pompiers.

A l’issue de cette formation, ces élèves sont dorénavant aptes à participer activement à la protection des populations, à la sauvegarde de leurs biens ainsi que de l’environnement partout où le devoir les appellera.

Selon Tyaho Flavien, major de la promotion, cette formation s’est très bien passée dans l’ensemble, « et nous sommes aptes maintenant à servir la nation burkinabè même au péril de notre vie », a-t-il laissé entendre.

Cependant, ils sont invités à cultiver l’humilité, le sens de l’honneur et de la probité et surtout à faire preuve de professionnalisme et de respect de la dignité humaine sur les différentes interventions qu’ils auront à traiter. Aussi, il leur appartient dorénavant de défendre l’image de leur promotion et tout comme leurs ainés, d’être de vaillants ambassadeurs de cette école dans leurs unités respectives.

« Colonel Tiendrebeogo Sibnoaga Marcelin » est le nom qui a été donné à cette 14ème promotion des élèves sapeurs-pompiers au cours de la cérémonie. Selon le commandant de la Brigade, Lieutenant Erneste Yélémou, le choix du nom de baptême est fondé sur les vertus de probité et l’esprit de sacrifice de celui qui a marqué l’histoire de la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers en léguant un riche héritage aux sapeurs-pompiers. Cette cérémonie a été clôturée par une parade militaire et une démonstration du savoir-faire des sapeurs-pompiers.

Martial SANOU

Correspondant de Burkina24 à Bobo-Dioulasso