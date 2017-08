CEDEAO : Une conférence sientifique sur la drogue et la criminalité s’ouvre ce lundi, à Abidjan

1 PARTAGES Partager Twitter

‘’La prévention et le traitement des troubles liés aux addictions aux drogues en Afrique de l’Ouest’’ seront au centre d’une conférence scientifique internationale organisée par le bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) ce lundi 20 février, à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Selon le bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), cette conférence va réunir 70 experts issus des 15 pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) plus la Mauritanie, d’autres pays africains, notamment le Kenya et le Maroc, d’Europe (France, Belgique…), des Etats Unies et d’Asie.

Le communiqué indique que cette conférence qui est la première du genre sur le continent africain ‘’servira de plate-forme de partages des connaissances, des bonnes pratiques, des résultats récents de la recherche sur les questions d’abus de drogues, de promotion des stratégies…’’.

Cette conférence représente pour les experts présents, ‘’l’opportunité d’échanger sur l’épidémiologie de la consommation de drogues en Afrique de l’Ouest pour rendre plus efficaces les actions de prévention et de traitement’’ à en croire la note.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24