Mali: Explosion d’un bus de civils sur une mine dans la région de Gossi

12 PARTAGES Partager Twitter

Un mini bus transportant des dizaines de civils a explosé ce dimanche 19 février sur une mine dans la région de Gossi au sud-ouest de Gao au Mali. Le bilan fait état d’ un mort et de 14 blessés.

L’explosion a eu lieu dans la région de Gossi au sud-ouest de Gao. Les forces armées maliennes, la Minusma et la force française Barkhane se sont déployées sur les lieux de l’explosion pour organiser très vite les secours et sécuriser les lieux. Le bilan dénombre un mort et 14 blessés

Les blessés sont toujours soignés à Gao, neuf ont été stabilisés mais cinq autres soignés à l’hôpital militaire de Barkhane sont toujours dans un état grave et leur pronostic vital est engagé.

Le drame s’est produit très tôt dans la matinée du dimanche 19 février quand un bus de la compagnie Nour Transport avec en son sein des dizaines de passagers, saute sur une mine sur l’axe Hombori Gossi.

La force Barkhane assimile cette explosion à un acte terroriste.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source: RFI