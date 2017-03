Amical contre le Maroc et le Nigéria : 25 Etalons convoqués

563 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

Dans le cadre de la préparation des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019, les Etalons du Burkina affrontent en match amical les Lions de l’Atlas le 24 mars au Maroc et les Super Eagles du Nigéria le 27 mars 2017 au Fulham’s Craven Cottage stadium à Londres lors de la prochaine journée FIFA. L’entraîneur du Burkina, Paulo Duarte, a rendu publique la liste des 25 joueurs convoqués pour ces deux matchs. Sauf Jonathan Pitroipa et Jonathan Zongo blessés, on y retrouve la plupart des joueurs qui ont participé à l’épopée de la CAN 2017 qui a vu le Burkina terminer à la 3e place.

La liste des joueurs et leur club