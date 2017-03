8-Mars 2017 : « Le problème de la femme musulmane, c’est l’homme »

0 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

L’Association des élèves et étudiants musulmans au Burkina (AEEMB) a cette année encore sacrifié à la tradition en organisant le 08-Mars, une journée de la sœur musulmane. Cette activité se veut un cadre de réflexion sur la situation de la femme musulmane mais également un cadre saint de retrouvailles pour les musulmanes. Diverses communications ont permis de mettre le doigt sur les maux qui minent le quotidien de la gente féminine islamique. Des concours ont également incité les sœurs à l’excellence. Le tout était jalonné par des divertissements.

L’amphithéâtre A600, de l’université Ouaga 01 Joseph Ki-ZERBO, refusait du monde. Elle était colorée de voiles, ce 8 Mars 2017. Les sœurs de l’AEEMB et du CERFI sont venues, à l’image de ces ouvrières américaines qui ont lutté au prix de leurs vies pour l’amélioration de leurs conditions de vie, réfléchir sur les voies et moyens pour retrouver la place royale que l’islam leur a accordée.

Cette assemblée s’est tenue autour du thème : « défis de la femme musulmane dans une société en crise de valeurs » qui a fait l’objet d’une conférence. La conférencière Inessa Traoré/Ba a rappelé les nombreux défis qui s’imposent aux musulmanes. Les plus grands demeurent la formation, la spiritualité, l’autonomisation, l’auto-défense. Pour elle, « le problème de la femme musulmane, ce n’est pas la religion. Le problème de la femme musulmane, c’est l’homme ». Les droits de la femme sont consacrés par la législation islamique, mais dans la pratique, ils sont ignorés ou bafoués, dit-elle. Les musulmanes devront donc faire preuve d’ardeur et de sagesse pour arracher aux hommes les droits qui sont les leurs.

Une attention particulière a été accordée à la spiritualité, jalon des autres défis, à travers un panel sur le thème « la femme musulmane et sa formation spirituelle face aux mutations socioculturelles ». Des recettes ont été concoctées à cet effet par les panelistes pour pouvoir maintenir sa spiritualité, la fluctuer et aussi la transmettre aux autres, mais en somme, Il faut rechercher le savoir, et le mettre en pratique.

La santé était également au rendez-vous. Les participantes ont été entretenues sur le cancer du sein. Un accent particulier a été mis sur l’auto-dépistage du cancer à travers la méthode de la palpation pour permettre une prise en charge précoce des cas de cancer et par conséquent, accroitre les chances de guérison.

En outre, des jeux concours ont été organisés dans le dessein d’encourager les musulmanes à l’excellence. Un concours sur la lecture coranique et un concours sur l’actualité ont permis de primer les meilleures. L’art culinaire a été magnifié aussi par une présentation de recettes.

