22 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

Trois entités, Burval Security and Equipment (BSE), BBS First Security et Burval Corporate ont fédéré leurs énergies pour répondre à la demande de leur clientèle dans toute sa globalité à travers un pack de trois produits dénommé « Globale Sécurité ».

Globale Sécurité pour Franck Bandré, directeur général de Burval security and equipments (BSE), spécialisé dans le domaine de la sécurité électronique, c’est « Le tout en un sécurité ». Il est né de la fédération des efforts de BSE, de BBS First Security et Burval Corporate. La télésurveillance, résume-t-il, vient soutenir le système d’alarme pour permettre l’analyse des données afin de répercuter « l’information juste et fiable » à qui de droit pour enclencher une intervention.

C’est là qu’intervient BBS First Security, « spécialisé dans le domaine de la sécurité, gardiennage, de la garde rapprochée, mais aussi et surtout l’intervention qui permet à ce pack de fonctionner convenablement pour des interventions fiables ». Selon le directeur de BSE, en plus des banques et entreprises qu’ils ont comme clients, les ménages et toute autre personne peut faire la demande du pack trois produits.

A la question pourquoi un client devrait-il choisir le pack Globale Sécurité en lieu et place d’une autre offre, Franck Bandré répond : « un client doit nous choisir tout simplement parce que nous avons l’expertise, l’expérience, le savoir-faire, les hommes pour cela ». Cette expertise se résume selon Constant Tchakpi, responsable du produit « Globale Sécurité » et responsable du centre de télésurveillance Burval Corporate en une gestion de l’ensemble des systèmes d’alarmes installés chez les clients depuis plus d’une vingtaine d’années.

Récupération des données en cas d’incidents sur le site

« Globale sécurité », c’est aussi la possibilité de récupérer des données transmises par les équipements de vidéo-surveillance en cas d’endommagement du matériel sur le site. De même qu’au centre de traitement de données. Pour s’en assurer, les concepteurs du produits ont pris sur eux de se procureur deux serveurs fonctionnant « en redondance ». Et s’il arrivait que ces deux soient hors-service, rassure Constant Tchakpi, la récupération des données pour traitement sera toujours possible.

« En cas d’une situation sur le territoire national, les informations sont directement déportées sur un site distant, qui nous permet de retransmettre ces informations juste avec un ordinateur pour pouvoir suivre tout l’activité sur le site client et intervenir en cas de besoin », a indiqué le responsable du produit, qui note l’engagement de leur responsabilité lorsque le client est en danger.

Collaboration. Les créateurs du produit « Globale sécurité » n’excluent pas la police et la gendarmerie du cercle de leurs partenaires. Même si les concepteurs se fient à l’équipe d’intervention de BBS First Security, le pack, a déclaré Franck Bandré, fait appel à une collaboration avec les forces de défense et de sécurité avec qui, précise-t-il, ils ont une « très bonne » collaboration.

Oui KOETA

Burkina24