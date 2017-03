Kundé d’Or 2017 : Dez Altino, Idak Bassavé et Imilo Lechanceux en lice

0 PARTAGES Partager S'inscrire à notre newsletter Email :

Les « Kundé », baromètre de la musique burkinabè, se tiendront le 28 avril 2017. Le comité d’organisation était face à la presse ce jeudi 23 mars pour dévoiler les nominés de la 17e édition.

Les «Kundé », cérémonie de distinction des artistes, est l’évènement tant attendu des artistes musiciens burkinabè. Ces trophées récompensent les œuvres musicales sorties entre le 1er mars 2016 et le 28 février 2017.

Au total 482 œuvres ont été enregistrées dans cet intervalle contre 399 œuvres pour l’édition passée. 110 clips contre 249 l’an dernier. Cependant, cette régression, dira le promoteur des « Kundé », Salfo Soré, « au niveau des clips n’est que quantitative sinon il y a un souci de qualité chez les artistes. Les artistes essaient de faire des clips qui parlent, qui accrochent les spectateurs ».

Près de 50 artistes dont 34 hommes et 16 femmes ont été retenus et rivaliseront dans les différentes catégories. Pour le sacre suprême, le «Kundé d’or », les critères énumérés sont, entre autres, être un artiste ou groupe burkinabè auteur d’au moins deux œuvres, dont la dernière sortie se situe entre 1er mars 2016 au 28 février 2017 a enregistré un succès commercial et /ou médiatique.

L’artiste doit voir donné plusieurs concerts et disposer d’éléments de promotion (clip, presse-book, poster, internet) et faire montre d’une progression dans l’organisation de sa carrière (structuration musicale, organisation du staff managérial, techniques de vente).

Dez Altino, Idak Bassavé et Imilo Lechanceux composent le trio nominé dans cette catégorie.

Revelyn SOME

Burkina24

La liste des nominés

Les prix principaux

Kundé du meilleur artiste traditionnel

Madi Zampou

Nana Bibata

Sankuissi Kalambanga

Kundé du meilleur artiste de musique religieuse

Ella Nikiéma

Iklass

sœur Anne Marie Kaboré

Kundéde la meilleure chanson moderne d’inspiration traditionnelle

Bastigomin (Pamika)

Laawol (Dicko Fils)

Maam Lawoto (Dez Altino)

Kundé de l’artiste le plus joué en discothèque

-Dez Altino

– Floby

– Imilo Lechanceux

Kundé du meilleur clip vidéo

Mon @ (Malika)

M’Yamê (Nabalum)

Une minute au village (Imilo Lechanceux)

Kundé de la révélation

Nabalum

Qu’on sonne et voix ailes

Will B Black

Kundé de l’espoir

Nabalum

Will B Black

Zanké

Kundé du meilleur featuring burkinabè

Garçon (Daizy Franck feat DONSHRP)

Bas ti gomin (Pamika feat Floby)

Ololokje (Razben feat Imilo Lechancheux)

Kundé du meilleur artiste féminin

Idak Bassavé

Natou

pamika

« Kundé d’or »

– Idak Bassavé

– Dez Altino

– Imilo Lechanceux

Prix spéciaux

Kundé du meilleur artiste burkinabè de la diaspora

Berenger Ouédraogo (Etats-Unis)

IBK (France)

Julie la Perle (France)

kundé du meilleur artiste étranger vivant au Burkina

Barsa 1 er (Côte d’Ivoire)

Jeff Le Massa (Côte d’Ivoire)

Rose Sabine (Côte d’Ivoire)

Kundé du meilleur artiste de l’Afrique de l’ouest

DJ Mix (Côte d’Ivoire)

Fanicko (Bénin)

Révolution (Côte d’Ivoire)

Kundé du meilleur artiste de l’Afrique Centrale

Hiro (Congo)

MR Leo (Cameroun)

Rennis (Cameroun)

Kundé du meilleur featuring de l’intégration africaine

Awine (Art Melody(Burkina) feat Steevo (Ghana)

On se connait (Malika (Burkina) feat Rose Sabine (Côte d’Ivoire)

Rouler (Floby (Burkina) feat Iba One (Mali).

© Photo Une – RFI, Takborse TV et Alassane Kéré