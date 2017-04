Burkina : Lancement des 40 000 logements sociaux

1 PARTAGES Partager S'inscrire à notre newsletter Email :

Le Ministère de l’urbanisme et de l’habitat lance une vaste campagne de souscription au Programme national de construction de quarante mille (40 000) logements sur l’ensemble des chefs-lieux de communes urbaines et rurales du Burkina Faso du 5 avril au 5 mai 2017.

Cet ambitieux programme vient ainsi soulager les Burkinabè de l’intérieur et de la diaspora dans leur quête d’un logement décent. Est concerné par la présente campagne tout Burkinabè âgé d’au moins 21 ans de l’intérieur et de la diaspora, les travailleurs du public, du privée, du secteur informel, des professions libérales, des mutuelles et autres organisations socioprofessionnelles de travailleurs, les personnes disposant d’une parcelle et désireuse d’un accompagnement pour la construction, etc.

Ce programme permettra l’accès à des logements sociaux, logements économiques, logements de hauts standings et à des appartements dans des immeubles (HLM). Les souscriptions se feront sur internet à l’adresse suivante :

www.pncl-burkina.net

Dans les communes non couvertes par Internet, il sera autorisé des souscriptions dans les mairies desdites communes à travers des fiches. Les souscriptions se feront du mercredi 05 avril au vendredi 05 mai 2017 et le paiement des frais de souscription de 2 000 Fcfa se fera exclusivement par Orange money ou par Mobicash. Le ministère de l’urbanisme et de l’habitat invite les Burkinabè de l’intérieur et de la diaspora à s’inscrire massivement pour ce programme.

Jules César KABORE

lesaffairesbf