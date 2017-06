CEP : 40 547 candidats dans la région du Centre-ouest

3 PARTAGES Partager Twitter

Les épreuves du Certificat d’Etude Primaire (CEP) et le concours d’entrée en 6ème ont débuté dans la région du Centre-ouest ce mardi 6 juin 2017. Cette année la région présente 40 547 candidats dont 21 492 filles et 18 955 garçons.

C’est le secrétaire général de la région Sibiri de Issa Ouédraogo qui a donné le top de départ dans le centre de Ramongo, commune située à 15 km de Koudougou, chef-lieu de la région. Le secrétaire général dans son adresse aux candidats les a invités à rester sereins et à ne pas céder à la panique car c’est ce qu’ils ont l’habitude de voir en classe qu’on va leur demander.

Il les a encouragés à bien travailler pour faire du 100% à la proclamation des résultats. Dans le centre de Ramongo, la délégation venue de Koudougou a d’abord visité les 6 salles pour prodiguer des conseils aux candidats avant de procéder à l’ouverture de l’enveloppe qui contenait la première épreuve qui est la rédaction dont voici le sujet : «votre école a participé à une journée de plantation d’arbre, racontez».

Pour la session 2017, la région du Centre-ouest compte 208 centres d’examen et 878 salles d’examen. La direction régionale de l’éducation nationale et de l’alphabétisation avec à sa tête Batia Bavapoula Sogo a pu mobiliser 838 maitres accompagnateurs, 2 172 surveillants, 2 164 correcteurs, 416 agents de sécurité et 208 personnes pour l’administration. Le taux de succès de la session 2016 était de 59,65%.

Cette année, selon le directeur régional, la région compte mieux faire que l’année 2016. La proclamation des résultats est attendue dans 2 semaines.

Michel YAMEOGO

Correspondant de Burkina24 à Koudougou