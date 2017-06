Koudougou a son gazon synthétique

29 PARTAGES Partager Twitter

Le ministre des sports et des loisirs Tahirou Bangré a effectué une visite terrain le mardi 6 juin 2017 au stade municipal de Koudougou pour voir la pose du gazon synthétique dans ce stade. A l’issue de la visite, le ministre s’est dit heureux de savoir que l’ouvrage a été rendu.

C’est une réalité. Le stade municipal de Koudougou est enfin gazonné. C’est le constat que le ministre des sports a pu faire dans la matinée du mardi 6 juin 2017.

Accompagné d’une forte délégation et des autorités locales, le ministre des sports et des loisirs Taïrou Bangré a fait le tour du stade municipal pour voir les infrastructures déjà réalisées, celles qui doivent être améliorées et faire le point de ce qui manque au stade municipal de Koudougou.

Cela afin de répondre aux normes d’une infrastructure sportive complète et moderne dans la cité du Cavalier rouge.

« Tout sera fait d’ici la fin de l’année», a dit Tahirou Bangré. Le ministre et la délégation qui l’accompagnait ont commencé leur visite par la pelouse du stade. Ils ont marché sur le gazon synthétique pour voir la qualité de l’ouvrage, apprécier ce qui est déjà fait, et se rassurer que tout est en règle.

A certains niveaux de la pelouse, le ministre a posé des questions à l’entrepreneur qui l’a rassuré que des corrections seront faites pour lever toutes les inquiétudes. A la fin de la visite, le ministre s’est dit satisfait de ce qu’il a vu à Koudougou. Il pense que la jeunesse de Koudougou a désormais une très bonne pelouse. « On verra désormais de beaux gestes techniques, ce qui nous manque très souvent », dit-il.

Le maire de Koudougou, Maurice Moctar Zongo a annoncé que la mairie a déjà entrepris un certain nombre d’actions pour revaloriser le stade.

Michel YAMEOGO

Correspondant de Burkina24 à Koudougou