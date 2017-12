Burkina : Le ministère de la santé et Sysmex Europe désormais partenaires

89 PARTAGES Partager Twitter

Le ministère burkinabè de la santé et la compagnie SYSMEX EUROPE ont officialisé, ce vendredi 23 juin 2017 à Ouagadougou, un contrat de trois ans. Ce partenariat permettra au ministère entre autres d’équiper entièrement 112 sites en Hématologie, livrer 112 analyseurs selon la segmentation de la pyramide sanitaire du pays, une chaîne de livraison entièrement sous contrôle avec un calendrier de livraison préétabli, un cadre de gestion élaboré pour des cas d’urgence et des ressources humaines. Egalement, 2040 agents de santé sont prévus pour des formations continues et 30 agents de maintenance pour des formations techniques.

Cet accord de partenariat liant le ministère de la santé et la compagnie Sysmex s’inscrit dans le cadre des réformes du système national de santé opérées récemment. Les motivations de cet accord, selon les autorités, se justifient notamment par l’atteinte des objectifs de développement durable en vue d’une réduction de la pauvreté, la poursuite des engagements de l’Etat vers une offre complète et efficace de la gratuité des soins, le renforcement des capacités logistiques des centres de santé au Burkina Faso, la meilleure prise en charge de la santé des populations.

« La recherche de l’excellence au plus haut niveau en matière de diagnostic en hématologie, la recherche des meilleurs standards de qualité, l’extension d’une coopération déjà existante entre la compagnie Sysmex et les institutions de recherche au Burkina Faso, l’attrait de la culture du savoir développée par la compagnie à travers ses différentes académies de formation au niveau de ses pôles régionaux sur chaque continent, l’existence de sa filiale au Burkina Faso pour faciliter la coordination technique des activités sur le terrain, l’opportunité de l’alliance à travers la rencontre de Berlin ». Telles sont les principales raisons qui ont motivé cette signature de convention selon le Ministre de la santé, Nicolas Méda.

En termes de perspectives, selon lui, il est prévu le renforcement du plateau technique des laboratoires de tous les CM, CMA, Hôpitaux de District, CHR et CHU, une gestion efficace des ressources humaines axée sur le développement des compétences par la tenue régulière de formations continues pour toutes les structures hospitalières de santé au Burkina et une reforme managériale basée sur l’efficacité et le résultat. Le Représentant de Sysmex au Burkina, Pr Ives Traoré, s’est réjoui de cette signature de convention qui permettra, dit-il, de répondre aux différents défis lancés par le système national de santé.

Les résultats attendus de ce partenariat font état notamment de 112 sites entièrement équipés et fonctionnels sans rupture en Hématologie, 112 analyseurs livrés selon la segmentation de la pyramide sanitaire du pays, une chaîne de livraison entièrement sous contrôle avec un calendrier de livraison préétabli, un cadre de gestion élaboré pour des cas d’urgence, des ressources humaines (incluant le personnel de Sysmex Burkina et du ministère de la Santé) et techniques (matériels de livraison, logiciel de suivi et de contrôle) à disposition.

Il est aussi annoncé un service après-vente de qualité au niveau des standards de la compagnie Sysmex, avec des analyseurs en back-up pour compenser les temps d’intervention, une plateforme de formations continues sur l’hématologie avancée et l’hémostase. 2040 agents de santé sont prévus pour les formations continues et 30 agents de maintenance prévus pour les formations techniques.

Noufou KINDO

Burkina 24