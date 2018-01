Burkina : Bientôt une association de promotion des domaines internet

13 PARTAGES Partager Twitter

« Considérant le faible niveau de développement et d’utilisation d’Internet dans le pays », des acteurs de la toile ont décidé de mettre en place une communauté de professionnels : l’Association burkinabè des domaines Internet (ABDI). Une Assemblée générale (AG) consécutive de ladite association s’est tenue le 15 juin 2017. L’association à but non lucratif, selon l’un des initiateurs, Zoungrana Aristide, Ingénieur informaticien, est déterminée à faire notamment la promotion et le développement de l’internet par la gestion effective des ressources y relatives.

Pour Zoungrana Aristide, Ingénieur informaticien à l’ARCEP, contacté par Burkina24 le 30 juin 2017, l’Association burkinabè des domaines Internet (ABDI) a pour objet de favoriser le développement de l’Internet au Burkina Faso. Pour atteindre son objectif, l’ABDI compte assurer notamment les missions d’attribution et de gestion des noms de domaines Internet délégués au Burkina Faso (.bf), de promotion de la migration des adresses IPv4 vers IPv6, de développement de services supports pour les applications de l’économie numérique et leur fourniture aux prestataires de services.

Le transfert, au plan national et international, des connaissances et des savoir-faire concernant les noms de domaines, l’organisation, le soutien, la facilitation, l’amélioration, le développement des activités des noms de domaines et d’activités s’y rattachant font également partie des missions assignées à l’ABDI.

Comptant siéger bientôt à Ouagadougou, l’Association se compose de membres statutaires et de membres d’honneur. Ces personnes proviennent entre autres de structures publiques en charge des communications électroniques ainsi que d’universités publiques d’enseignements des TIC, d’opérateurs de communications électroniques, de fournisseurs d’infrastructures et de services Internet, d’utilisateurs des services Internet, d’associations ou d’organisations internationales opérant dans le domaine de l’Internet.

L’association, selon ses statuts, est ouverte mais « la procédure d’adhésion est initiée par une demande formulée par écrit et transmise par tout moyen de communication au Président du Conseil d’Administration (composé de neuf représentants)… Le Secrétariat exécutif est l’organe exécutif et opérationnel de l’Association ».

Noufou KINDO

Burkina 24