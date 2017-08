Café Istanbul : Le plus jeune défunt avait 15 ans, un deuil de 72 heures décrété

569 PARTAGES Partager Twitter

L’attaque du Café Istanbul a fait 18 morts, dont le plus jeune était âgé de 15 ans, et 22 blessés dont des enfants. Le Président du Faso a décrété un deuil national de 72 heures.

22 personnes ont été blessées, dont des enfants, à l’issue de l’attaque du Café Istanbul les 13 et 14 août 2017, a indiqué Maiza Sérémé dans l’après-midi du lundi lors d’une conférence de presse. Parmi les blessés, il est également noté 5 éléments des forces de défense et de sécurité.

Le nombre de décès est de 18, dont 15 de 8 nationalités ont été identifiés. Trois défunts sont en cours d’identification. A noter que la plus jeune des personnes décédées avait 15 ans.

Les assaillants étaient au nombre de deux, très jeunes et de peau noire et claire. Ils sont venus sur une seule moto et ont ouvert le feu dès leur arrivée devant le restaurant. Chacun des terroristes était armé de fusil Ak47 et munis de nombreux chargeurs. Ils ont riposté aux tirs des forces de défense et de sécurité avant d’être neutralisés dans l’arrière boutique, a indiqué le procureur.

Similitudes

De nombreuses similitudes ont été notées entre l’attaque du 15 janvier 2016 et celle du 13 août 2017, à la seule différence, indique Maiza Sérémé, que les terroristes n’ont pas utilisé de liquides inflammatoires, de grenades et sont venus à moto et non dans une voiture. Mais elle note qu’ils connaissaient très bien les lieux.

Une enquête a été ouverte pour «association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, assassinat tentative d’assassinat, détention illégale d’armes à feu et de munitions, destruction volontaire aggravée de biens, le tout en relation avec une entreprise terroriste contre X». Un appel à témoin a été lancé à l’endroit des populations afin d’aider à identifier d’autres auteurs, des complices et des facilitateurs éventuels de l’attaque.

Enlèvement des corps

Le Procureur du Faso a enfin informé à l’endroit des familles des personnes décédées que tous les corps ont été déposés à la morgue de l’hôpital du district de Bogodogo. «Un communiqué les invitant à l’identification des corps et à l’enlèvement sera diffusé ultérieurement», a terminé Maiza Sérémé.

Quant aux propriétaires de moyens roulants et autres biens retrouvés sur le lieu de l’attaque, ils sont invités à se rendre à la gendarmerie nationale au camp Paspanga.

Deuil de 72 heures

Le Président du Faso a décrété un deuil de 72 jours allant du 14 au 16 août 2017 en mémoire des victimes de l’attaque. Les drapeaux seront mis en berne et les réjouissances populaires et manifestation à caractère récréatif interdites.

Ignace Ismaël NABOLE

Burkina24