Salifou Diallo repose désormais à son domicile à Ouahigouya

Décédé le 19 août 2017 à Paris en France, Salifou Diallo a été inhumé ce 25 août 2017 à son domicile à Ouahigouya, dans le Yatenga.

Hommage populaire, défilé militaire, prière du vendredi à la mosquée et une oraison funèbre plus tard, Salifou Diallo, Président de l’Assemblée nationale du Burkina et président du parti au pouvoir, a été porté en terre à son domicile à Ouahigouya, dans la région du Nord du Burkina.

Ce dernier acte de l’adieu à Gorba a eu pour témoins sa famille, le Premier ministre, le Haut représentant du Chef de l’Etat et plusieurs ministres et députés.

« Le président Salifou Diallo était l’esclave de la cause du peuple, de la justice et du progrès. L’histoire s’en souviendra et notre peuple le retiendra pour toujours », a conclu, très ému, Me Bénéwendé Sankara, lors de l’oraison funèbre en hommage de celui qui a commencé son périple sur terre, il y a 60 ans.

Ignace Ismaël NABOLE

