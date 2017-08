Burkina : Le gaz butane est disponible à la SONABHY, selon le ministère du commerce

37 PARTAGES Partager Twitter

Le gouvernement burkinabè, à travers le ministère du commerce, a assuré que le gaz butane est disponible dans les dépôts de la SONABHY et que le prix des bouteilles n’a pas changé.

Des consommateurs dans certains quartiers de la ville de Ouagadougou constatent depuis quelques jours une indisponibilité des bouteilles de gaz butane au niveau des distributeurs locaux. Cependant, le gouvernement assure que la matière est disponible à la SONABHY.

« Le Ministère du Commerce, de l’industrie et de l’artisanat tient à rassurer les consommateurs de la disponibilité du gaz dans les stocks de la SONABHY. La cadence de remplissage des bouteilles est également maintenue à son niveau optimum ». C’est ce qu’on peut lire en effet dans un communiqué signé du ministère du commerce.

Ledit communiqué assure par ailleurs que les prix n’ont pas changé. « Les bouteilles de gaz butane sont vendues au consommateur final au prix habituel ; notamment celle 6kg à 2000F et celle de 12kg à 5000F à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso », indique le ministère du commerce qui prévient que des contrôles sont en cours et invite les citoyens à dénoncer les irrégularités aux numéros suivants : 80 00 11 84/85 à Ouagadougou et 80 00 11 86 à Bobo-Dioulasso.

Burkina24

N.B : Photo d’archives