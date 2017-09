Etudes : Le cri de cœur de Rachid Sawadogo

103 PARTAGES Partager Twitter

« Je suis Rachid Sawadogo, étudiant burkinabè en Master 1 de Sciences de l’Information et de la Communication à l’Université Libre du Burkina (ULB). J’ai eu la chance d’être, en effet, sélectionné pour participer à « La Route de la Com » avec 59 autres jeunes communicants du monde francophone. La cérémonie de lancement officielle est prévue pour se tenir le 12 octobre prochain à Paris en France. Mais le Cercle des Communicants Francophones (structure initiatrice de « La Route de la Com ») ne disposant pas de budget, il appartient aux candidats admis de trouver eux-mêmes les financements nécessaires auprès des institutions de leur pays afin de pouvoir assister audit lancement ». C’est en ces termes que cet étudiant burkinabè a écrit à Burkina24 pour relayer son cri de cœur et solliciter un accompagnement des autorités et d’éventuelles bonnes volontés pour lui permettre de mener à bout son projet. Il a joint à son écrit l’article ci-dessous qui donne de plus amples informations sur l’initiative.

Le Burkina Faso participera au programme de parrainage d’étudiants et de diplômés en communication : ’’La Route de la Com’’. Ce sont au total soixante (60) jeunes qui ont été sélectionnés à travers le monde suite à l’appel à candidature lancé en janvier 2017 par le Cercle des Communicants francophones. Ces jeunes viennent de différents pays francophones comme la Belgique, le Québec, la France, le Sénégal, l’Algérie, Le Luxembourg, le Togo, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Niger, le Bénin, le Burkina Faso…

La cérémonie de lancement officielle de cette activité aura lieu le 12 octobre prochain à Paris. Et c’est Rachid Sawadogo, un jeune de 23 ans qui a été sélectionné par le jury pour représenter le Burkina Faso à cette première édition.

Etudiant en Master 1 de Sciences de l’information et de la Communication à l’Université Libre du Burkina (ULB), il aura la chance de participer à ‘’’La Route de la Com’’ en compagnie de grandes sommités du monde de la communication à l’image du Professeur Christian Agbobli, Directeur de département de communication sociale et publique à l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

« La communication est un domaine qui me passionne depuis le collège. ‘’La Route de la Com’’ est une véritable opportunité que je compte saisir afin de peaufiner mes connaissances en communication, mais aussi partager mes idées avec des professionnels plus aguerris », a affirmé l’heureux candidat. Il ajoute que la communication peut servir de moyen de prévention de crises sociales, de ce fait il entend mettre son expérience au profit de son pays dans les années à venir.

Selon Damien Arnaud, Président du Président du Cercle des Communicants francophones, «la transmission est au cœur de La Route de la Com. Chaque parrain et marraine est animé par la volonté de transmettre des connaissances à son/sa filleul(e) pour l’aider à progresser, à se hisser le plus haut possible dans sa compréhension du secteur de la communication ».

C’est ainsi qu’à l’issue du lancement, les parrainés devront proposer une initiative de communication originale à leurs différents parrains et marraines. Ces derniers qui viennent également de divers horizons auront à faire visiter un lieu de communication à leur filleul (e) (service communication, agence, permanence de campagne, centre de recherche) et à leur expliquer son fonctionnement. Ils inviteront également leur filleul(e) au cours de l’année à un événement de communication de leur structure, dans la mesure du possible.

En rappel, ’’La Route de la Com’’ est une opération de parrainage initiée par le Cercle des Communicants francophones dont le siège se trouve à Paris. Elle a pour but d’aider les étudiants et les jeunes diplômés francophones dans leur compréhension du secteur de la communication, permettre un croisement des regards en matière de communication et favoriser leur insertion professionnelle.