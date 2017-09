2 PARTAGES Partager Twitter

Le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) a consacré ses deuxièmes journées parlementaires aux réflexions orientées sur le fondamentalisme islamiste et le terrorisme et a aussi statué sur un éventuel retour de l’ancien Président Blaise Compaoré pour « mettre son expérience au profit » du Faso.

Les députés du CDP ont placé au cœur des réflexions des deuxièmes journées parlementaires de l’année à la contribution du groupe parlementaire dans la lutte actuelle contre le fondamentalisme islamiste et le terrorisme violents, les 22 et 23 septembre 2017 à Ziniaré dans l’Oubritenga.

« Il y a quelques années, lorsqu’on parlait de terrorisme, cela se passait loin de nos frontières et nos populations avaient du mal à cerner le phénomène. Aujourd’hui, la réalité nous a rattrapée et nous la vivons au quotidien », a relevé Alfred Sanou, président du groupe parlementaire.

Et face à l’urgence de la situation, caractérisée par les incursions de groupes terroristes, les risques de développement du fondamentalisme islamiste et du terrorisme, analyse-t-il, la lutte contre la frustration de la jeunesse et les discours radicaux est à inscrire au cœur des priorités du moment.

Au terme des trois jours de réflexions sur le sujet avec des communications axées sur l’évolution historique du fondamentalisme islamiste et du terrorisme, les éléments de stratégie de lutte, l’unité nationale comme facteur indispensable de lutte et la communication à mener en la matière, les parlementaires ont formulé 11 recommandations à l’endroit du gouvernement. Parmi celles-ci figure en deuxième place l’effectivité et le renforcement du dialogue inter-religieux.

En plus de l’appel à accélérer le processus d’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme, du renforcement des capacités de l’Agence Nationale de Renseignements (ANR), les élus du CDP proposent de restructurer la police de proximité en y réservant un « traitement adéquat » au dossier Koglwéogo.

Sans évoquer la proposition d’une loi de programmation militaire annoncée en novembre 2016 par le Chef de l’Etat alors ministre de la défense, les élus de l’ancien parti au pouvoir plaident pour le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des Forces de défense et de sécurité et l’accélération de la mise en œuvre du programme d’urgence pour le sahel.

Retour de Blaise Compaoré

Les deuxièmes journées parlementaires du CDP, c’était aussi et d’abord un rappel. Celui du « rôle très déterminant » joué par le défunt président de l’Assemblée nationale Salifou Diallo dans la création de l’ODP/MT en 1989 et du CDP en 1996 et dont l’« engagement a permis l’implantation de ces deux partis ».

Mais la tribune a également servi de tremplin aux responsables du parti de faire part de leur souhait de voir rentrer l’ancien Président Blaise Compaoré de son exil en Côte d’Ivoire. Au CDP, la relance du processus de réconciliation nationale se pose en « condition sine qua none » pour une lutte conséquente contre le fondamentalisme islamiste et le terrorisme.

De même pour les élus du parti, « l’option vérité-réconciliation doit être résolument choisie ». Ils la considèrent comme « la plus réaliste et possible pour une réconciliation nationale véritable ». Partant sur cette base, Alfred Sanou, le président du groupe parlementaire a émis le souhait que « Blaise COMPAORE puisse rejoindre sa patrie, afin de mettre son expérience à la disposition de son Faso natal ».

Oui KOETA

Burkina24