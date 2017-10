Afrique du Sud # Burkina: «Prendre ce match au sérieux », selon Bako

393 PARTAGES Partager Twitter

Le défenseur central Bakary Koné est l’un des premiers arrivés au stage de préparation du match de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Pour lui, cette rencontre est capitale pour la qualification.

La qualification à la Coupe du Monde Russie 2018 passe par l’Afrique du Sud. Ce n’est pas le défenseur central des Étalons Bakary Koné qui dira le contraire. « Comme vous le savez, ce match est très important pour tout le monde. C’est l’avant-dernier match qui va nous permettre d’aller jouer la finale de la qualification à Ouaga. C’est aussi important que le dernier match. On doit quitter ici avec un très bon résultat qui va nous permettre de nous qualifier », prévient Bakary Koné, le vice-capitaine des Étalons qui veut prendre sa revanche contre l’Afrique du Sud. Au match aller à Ouagadougou, l’équipe burkinabè avait concédé le nul (1-1).

« On connait bien cette équipe »

Selon le général Bako, il n’est plus question de se laisser surprendre. « On connait bien cette équipe. C’est l’équipe qu’on redoutait le plus dans ce groupe. On a mal débuté avec eux chez nous quand on a fait un match nul. C’était un très bon point pour eux. Maintenant, à nous de vraiment prendre ce match au sérieux », confie Koné. D’ailleurs, le néo-sociétaire de Strasbourg en ligue 1 française est confiant.

« Avec le coach, on a analysé cette équipe, je pense que le Burkina a plus de potentialités et plus de force pour battre cette équipe. A nous de nous concentrer, de mettre toutes les chances de notre côté pour battre cette équipe », souligne Bako avec la sérénité légendaire qu’on lui reconnait.

« J’ai commencé à enchaîner les matchs »

Sur le plan personnel, le Burkinabè est en forme. Ce qui le motive à tout donner pour que les Étalons s’imposent. «Tout va bien. La préparation s’est bien passée. J’ai commencé à enchaîner les matchs. Petit à petit, je commence à récupérer toutes mes capacités physiques. J’espère être à 100% pour donner tout ce qu’il faut au Burkina Faso pour remporter ce match », conclut Bako qui n’a que la victoire en tête.

Le samedi 7 octobre 2017, il devrait insuffler le même dynamisme à ses coéquipiers pour que la victoire revienne aux Étalons.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24