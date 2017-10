Paulo Duarte à propos des Étalons : « Ce groupe est toujours fort, uni, solide »

300 PARTAGES Partager Twitter

Les Étalons du Burkina sont depuis le samedi 30 septembre 2017 en Afrique du Sud pour disputer la 5e et avant dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Pour ce stage de préparation du match contre les Banfana Bafana prévu le samedi 7 octobre 2017, le sélectionneur national qui récupérait petit à petit ses joueursm compte sur la bonne ambiance qui règne dans le groupe.

« Dans le football, ce n’est pas seulement la qualité des joueurs, du coach, le travail que vous avew abattu qui vous fait gagner. L’esprit de groupe est fondamental pour que les choses marchent bien », assure Paulo Duarte le sélectionneur des Étalons du Burkina qui depuis quatre jours, travaille avec un groupe réduit de joueurs en attendant de récupérer tout le monde.

La solidarité, la force des Étalons

Et tout se passe bien à l’entendre. « Ce groupe est toujours fort, uni et solide. C’est notre grande force à savoir la solidarité du groupe. Après la qualité et l’organisation qu’on met en place pour être meilleur même s’il manque quelque chose, tout cela ensemble nous fait la force du groupe », explique Duarte qui organisait uniquement des séances de dégraissage pour permettre aux joueurs de récupérer de la fatigue du voyage.

« Quand l’ambiance est bonne… »

Que ce soit à l’entraînement ou à l’hôtel, l’état d’esprit est bon selon Paulo Duarte. « On a retrouvé un groupe qui est comme une famille, comme d’habitude, content de se revoir, content de prendre part à ce stage. Quand l’ambiance est bonne, tout le monde travaille pour le même objectif », rassure le Portugais.

Il a travaillé avec 17 joueurs le lundi 2 octobre 2017. Le lendemain mardi, il espérait récupérer l’ensemble de son effectif.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24