Rebranding Africa Forum : L’acte IV ce 6 octobre

L’édition 2017 du Rebranding Africa Forum (RAF) est prévue pour ce 6 octobre 2017 à Bruxelles en Belgique. Cette année, les projecteurs des réflexions sont axés sur les défis des systèmes financiers africains face au dividende démographique.

Pour la 4e fois, le RAF va se pencher sur les défis de l’Afrique. Cette année, la porte des réflexions est ouverte sur le compartiment de l’adaptation des systèmes financiers africains au défi du dividende démographique. Ce dividende est perçu aujourd’hui comme l’un des passages obligés par lequel le continent devrait négocier les voies de son développement.

Mais cette opportunité doit aussi être soutenue et accompagnée par des systèmes financiers à l’écoute de ses besoins et capables de les satisfaire. C’est pour trouver la bonne courroie de transmission que des experts et personnalités se réuniront à Bruxelles le 6 octobre 2017 lors de cette 4e édition du RAF, autour du thème : « Enjeux et défis des systèmes financiers africains face au dividende démographique ».

Par ailleurs, le Fonds des nations unies pour la population (UNFPA) a inséré une lucarne dans cette session de réflexion. «Investir dans la jeunesse pour tirer pleinement profit du dividende démographique ». C’est cette thématique que le Fonds, en collaboration avec la Banque mondiale, le Global Business Coalition (GBC) et le réseau des jeunes Africains (AfriYAN), a trouvé comme leitmotiv pour mobiliser les acteurs du secteur privé autour de la question du dividende démographique en Afrique, le 5 octobre.

Enfin, le RAF, c’est aussi les Awards. Les Rebranding Africa Awards récompensent des personnalités, qui, « par leurs actions quotidiennes dans leurs domaines d’intervention respectifs, tracent les sillons du développement et amènent les autres à changer leur regard sur notre continent« .

Décernés par le magazine Notre Afrik, fondé par le … fondateur du RAF, Thierry Hot, ils seront au rendez-vous de l’édition 2017 et distingueront les personnalités ayant marqué de leurs empreintes, entre autres, dans l’innovation, le leadership dans les médias, dans la bonne gouvernance, dans les affaires et la promotion de la femme.



