UPC : Le soutien venu de l’Europe

Ceci est une déclaration de militants de l’Union pour le progrès et le changement (UPC), apportant leur soutien au président du parti, Zéphirin Diabré.

Ami(e)s, sympathisant(e)s et militant(e)s de L’UPC-Burkina,

L’UPC-EU voudrait, par la présente déclaration, renouveler son soutien solennel et indéfectible au parti (ses militant(e)s et son Président), suite à « l’auto-démasquage » prématuré de taupes, qui, pour des intérêts et ambitions personnels, ont sacrifié contre toute éthique et convictions, le mandat que leur [avaient] confié leurs électeurs.

Nous, militant(e)s et sympathisant(e)s UPC de la Diaspora-EU, soutenons sans faille et avec la même constance notre parti, de par ses idéaux et convictions, afin qu’il brille à jamais et reste l’Espoir et la réalité de ceux qui ont soif du VRAI CHANGEMENT.

Ces compromissions et trahisons révélées, en ces derniers jours, nous emmènent, tous [chaque Burkinabè], à réfléchir davantage sur le sort à réserver à un politicien qui trahit son électorat, car la pratique prend une tendance culturelle indigne!

Le mandat de député n’est, juridiquement, point impératif! Le dol, par contre, en droit, est une manœuvre (dolosive) dans le but de tromper et induire en erreur (un votant). Le dol est sanctionné par la nullité du contrat.

L’aspect juridique n’est pas le débat actuel essentiel, certes, mais, plutôt, celui éthique :

Pouvons-nous abuser sans conséquences morales, ni sociales, de la confiance reçue de nos électeurs ?

Sans dignité, ni conviction, l’on ne peut gérer, même, une cellule familiale, que dire de la représentation du Peuple !?

La dignité exige, de ces « démissionnaires », de coupler l’acte avec la remise de leurs mandats aux suppléants. S’ils sont dignes de confiance, alors ils ne manqueront pas de partis d’accueils.

Ont signé (Nom et prénom(s) :

Sanou Edouard

Section UPC de France

Cyriaque Labdiedo

Section UPC de Belgique

Yiboula Bazier Emmanuel

Section UPC d’ Espagne

Compaoré Boureima

Section UPC d’Italie

Sanon Wilfried Roch

Section UPC d’Allemagne