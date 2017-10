Développement de l’Afrique : Les idées de Thomas Sankara appelées « à la rescousse »

48 PARTAGES Partager Twitter

Le Balai Citoyen a procédé ce 26 octobre 2017 à l’ouverture du colloque sur l’héritage du président Thomas Sankara à Ouagadougou. Débats d’idées sur la pérennisation des idéaux de père de la révolution burkinabè marqueront cette rencontre.

C’est le nombre de fois que Me Guy Hervé Kam, porte-parole du Balai Citoyen, a prononcé le nom de Thomas Sankara dans son discours, à l’ouverture du colloque ce 26 octobre 2017. Cette insistance explique le choix du thème de la rencontre : «Révolution burkinabè et l’héritage de Thomas Sankara».

Elle explique aussi l’essence de ce colloque qui marque les 30 ans de l’assassinat de Sankara et de ses compagnons. Dans son discours, Guy Hervé Kam a rappelé que le Balai Citoyen, né en 2013, s’est nourri de la vie et des idées de Thomas Sankara. Ce dernier et ses pensées ont survécu depuis sa mort physique en 1987. « Nous sommes réunis, pas pour pleurer, mais pour perpétuer la mémoire et les idéaux d’un grand homme. Nous sommes réunis pour célébrer une présence qui dure après la disparition physique », a-t-il déclaré.

Les leaders du Balai Citoyen sont convaincus que le développement de l’Afrique passe par une appropriation de l’héritage de Sankara. Ce colloque sera donc une occasion de discuter, de débattre et remettre au goût du jour la vision de cet homme. « Pour l’Afrique qui se cherche et doute encore de ses valeurs, ce colloque est un prétexte pour appeler Thomas Sankara à la rescousse », a indiqué le porte-parole du Balai Citoyen.

« Etre et agir que pour le peuple, rien que pour le peuple »

« Nous discuterons de l’héritage, de la singularité de la Révolution burkinabè, nous discuterons de l’économie et du développement, nous discuterons de la géopolitique. La pluralité des thématiques permettra à chacun d’entre nous de trouver un intérêt à ce colloque. Ce colloque est capital pour nous et pour les générations futures », est-il convaincu.

En attendant et avant de déclarer le colloque ouvert, Guy Hervé Kam a rappelé que le Balai Citoyen reste une sentinelle de la démocratie qui ne veut « être et agir que pour le peuple, rien que pour le peuple ». Quant à ceux qui ont été à la base de la mort de Thomas Sankara et de ses compagnons, tranche-t-il, « 30 ans après son assassinat odieux et lâche, la vérité est que l’histoire lui a donné raison et les bourreaux d’hier ont déjà été condamnés au tribunal de l’histoire, en attendant le tribunal des hommes ».

Burkina24

Photo : Balai Citoyen