Sofitex : La production cotonnière en baisse par rapport aux prévisions

Contrairement aux prévisions, la production a été faible chez la Sofitex pendant la campagne cotonnière 2017-2018 : 563 000 tonnes récoltées contre une prévision de 650 000 tonnes. Qu’à cela ne tienne, la direction générale de la Sofitex se dit satisfaite de cette performance, réalisée malgré les difficultés de pluviométrie cette année. Une conférence de presse a eu lieu à cet effet le 8 novembre 2017 à Bobo-Dioulasso. Une conférence de presse qui visait également à faire le bilan général de la campagne cotonnière de l’année.

Après les nombreuses sorties terrain pour suivre le déroulement de la campagne cotonnière, l’heure était venue pour Wilfried Yaméogo et ses collaborateurs de faire le point sur les activités de la Sofitex. A cet effet, la nationale du coton a organisé une conférence de presse à Bobo-Dioulasso le mercredi 8 novembre 2017. Deuxième du genre depuis la nomination Wilfried Yaméogo à la tête de la Sofitex, cette conférence de presse a permis de livrer des informations sur le déroulement de la campagne agricole 2017-2018

Selon la direction générale de la Sofitex, la préparation de la campagne agricole 2017-2018 de la Sofitex a été réalisée sur la base des intentions de cultures des producteurs qui ont augmenté d’environ 19% par rapport à la campagne devancière et a été globalement évaluée à plus de 726 203 ha en avril 2017. Cet engouement des producteurs pour la culture du coton a été raffermi suite aux bons résultats de la campagne précédente 2016-2017 et à l’annonce des prix d’achat du coton graine et de cession des intrants au titre de la campagne 2017-2018, et qui ont été jugés satisfaisants.

Cependant, la réalisation des intentions de culture s’est heurtée au profil pluviométrique peu favorable caractérisé par une installation précoce des pluies suivie de plusieurs poches de sécheresse plus ou moins longues. En outre, on a noté un faible cumul des précipitations (849 mm contre une normale de 950 mm de pluie) avec une très mauvaise répartition dans le temps et dans l’espace comme indiqué plus haut.

Selon la direction de la société, la zone de production de la Sofitex a enregistré une fin précoce de la saison hivernale en fin septembre.

Ceci a eu donc pour conséquences, un bon taux de semis précoces et de semis à bonne date, mais dont le développement a été affecté et compromis par les proches de sécheresse qui ont empêché la bonne réalisation des opérations de fertilisation et qui ont favorisé le développement et la prolifération des parasites.

Une baisse des attentes de production de coton graine. Alors que les données prévisionnelles sont de 650 000 tonnes, ce sont 563 000 tonnes de coton graine qui ont été produites, soit un taux de réalisation de 87%.

Selon les responsables de la Sofitex, cette baisse de rendements touche également les autres spéculations, notamment le maïs dans leur zone de production.

Certains producteurs ont critiqué la qualité des intrants. Mais le directeur général de la Sofitex rassure que la composition, les formules et les types d’intrants sont déterminés par la recherche cotonnière sur la base de plusieurs années d’expérimentation prenant en compte les contraintes techniques en la matière.

Par Lassina Fabrice Sanou

Correspondant Burkina24 à Bobo-Dioulasso